НИТУ «МИСиС» и РЖД разработают новую технологию в квантовых сетях связи для защиты от утечек информации

Центр компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» и ОАО «РЖД» заключили договор на создание инновационного устройства для квантово-защищенных сетей связи.

Целью проекта является разработка экспериментального образца устройства квантового распределения ключей шифрования с использованием технологии для «недоверенного» центрального узла. Такой узел не накапливает квантовые ключи шифрования в сети типа «звезда» (с центральным узлом и несколькими подключенными периферийными устройствами связи). Ключ распределяется сразу между периферийными устройствами, что позволяет снизить возможность несанкционированного доступа.

«Новое оборудование, которое планируется спроектировать и создать в рамках проекта, позволит осуществлять построение квантовой сети с топологией «звезда». Концепция «Звезда» предполагает, что к недоверенному центральному узлу попарно подключаются периферийные устройства и распределяют квантовые ключи», – сказал заместитель директора Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» Игорь Павлов.

По словам разработчиков, топологию типа «Звезда» могут реализовывать разные системы квантового распределения ключей. Протокол MDI-QKD уникален тем, что позволяет сделать центральный приемный узел «недоверенным». Это означает, что он не накапливает ключи. Ключ распределяется сразу между периферийными устройствами, что позволяет снизить возможность взлома, поскольку наибольшее количество известных атак на реализацию систем квантового распределения ключей направлены именно на приемники квантовых состояний.

Контракт подразумевает проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой сотрудники центра создадут экспериментальный образец, проведут его испытания и оценят возможность и целесообразность создания нового типа оборудования, применяющего технологию распределения квантовых ключей «недоверенным» центральным узлом на основе протокола MDI-QKD (Measurement Device Independent Quantum Key Distribution).

«Цели и запланированные результаты проекта полностью соответствуют плану мероприятий дорожной карты развития высокотехнологичной области квантовые коммуникации по созданию технологий организации «недоверенных» промежуточных узлов в сетях квантового распределения ключей. Разрабатываемая технология позволит в значительной мере оптимизировать архитектуру квантовых сетей», – отметил начальник департамента квантовых коммуникаций ОАО «РЖД» Артур Глейм.

ОАО «РЖД» в рамках проекта выступает как заказчик и куратор дорожной карты по развитию квантовых коммуникаций в России, НИТУ «МИСиС» в партнерстве с компанией QRate являются исполнителем контракта.