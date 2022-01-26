«Лента» автоматизировала процесс печати ценников — вместо нескольких часов он стал занимать минуты

Российская розничная сеть «Лента» автоматизировала печать ценников для торговых залов. Решение, разработанное компанией CSI, позволило сэкономить время сотрудников магазинов — каждый магазин экономит около часа рабочего времени персонала в сутки. Кроме того, повышается лояльность покупателей — сократились обращения из-за разницы цен на кассах и в торговых залах. Обучение новых сотрудников процессу печати также упростилось.

До внедрения решения сотрудник каждого магазина ежедневно формировал отчет по изменению цен и загружал его в систему. Процесс велся в Excel — данные по остаткам товаров собирали из SAP и формировали списки товаров: по секциям, группам, изменившимся ценам и цветам ценников. Сейчас это происходит автоматически: подготовка и печать ценников происходят в интерфейсе кассовой программы Set Retail.

Для проекта «Ленты» были выполнены специальные доработки интеграции систем SAP PI и Set Retail 10. Вся информация об изменениях в ценовой политике передается из SAP в Set Retail — и в интерфейсе Set сотрудник видит товары, требующие обновления ценников.

Система учитывает остатки, группирует ценники по ценам, группам товаров и местам их расположения. Сделать это позволяют добавленные в Set Retail возможности фильтрации и сортировки товаров. Можно настроить и другие параметры: например, не печатать ценники на товары, которые выводятся из ассортимента, или выставлять время начала действия цены. Все это позволяет отправлять ценники на печать порциями без дополнительной сложной фильтрации. При печати можно использовать данные по планограммам торгового зала, получаемым из системы IKB — сортировка ценников по отделам, стеллажам и полкам сокращает время их расстановки в зале.

Система сама определяет цвет ценника. Были доработаны и внедрены специальные шаблоны ценников, которые можно привязать к настройкам сортировки, включая цвет ценника. Магазины оснастили термопринтерами с термокартоном двух цветов — красного и желтого. Администратор магазина может печатать параллельно на двух принтерах ценники, сформированные под каждый цвет картона. Если в магазине только один термопринтер (или второй вышел из строя), Set Retail будет последовательно предупреждать о необходимости вставить картон нужного цвета.

Предпроектное обследование и подготовка проектных решений начались в марте 2021 г. В декабре 2021 г. «Лента» масштабировала решение на магазины всех форматов во всех городах присутствия компании. В 2022 г. работа по оптимизации печати ценников продолжится.