Компания «СиГИС технологии» запустила облачную платформу для BIM-моделирования на базе VK Cloud Solutions

Разработчик геоинформационных систем «СиГИС технологии» запускает облачную версию собственной платформы на базе облака VK Cloud Solutions. Благодаря этому технологии компании «СиГИС технологии» станут доступнее для российских организаций.

Платформа-агрегатор cGIS предназначена для анализа и визуализации геоинформационных данных и документов из различных информационных систем: картографических сервисов, ГИС, ERP, BI, IoT. С помощью платформы можно извлечь из них информацию, выстроить BIM-модель объекта и получить сводную картину для принятия взвешенных управленческих решений.

Основные пользователи платформы cGIS — строительные, энергетические, производственные компании, а также государственный сектор. В частности, среди потенциальных и действующих заказчиков компании есть небольшие муниципальные организации, управляющие градостроительной деятельностью. Для их удобства в компании приняли решение развернуть облачную версию ИТ-решения на базе VK Cloud Solutions.

Облачная версия системы cGIS позволяет муниципалитетам агрегировать различные типы геоинформационных и управлять ими без капитальных затрат на развертывание локальной инфраструктуры, установку серверов и внедрение платформы cGIS. Кроме того, для поддержки работоспособности облачных продуктов не нужен штат администраторов: использование готовых облачных решений снимает часть нагрузки с ИТ-специалистов компании-клиента. Таким образом, благодаря виртуальным ресурсам VK Cloud Solutions муниципальные организации могут использовать передовые инструменты cGIS даже в условиях ограниченных ресурсов.

Сейчас на мощностях VK Cloud Solutions запускаются демостенды платформы cGIS. Для хранения клиентских данных и управления ими из разрозненных информационных систем используется СУБД PostgreSQL as a Service. Облачная СУБД настраивается за несколько минут и легко масштабируется при росте объемов обрабатываемой информации.

Кроме того, облако позволяет просто и быстро запускать проекты на платформе cGIS. Облачную версию сервиса можно настроить и запустить за считанные часы. При росте нагрузки и количества обрабатываемых в cGIS данных есть возможность приобрести дополнительные вычислительные мощности в облаке в рамках тарифного плана.

«Продукты, которые раньше мог позволить себе только крупный бизнес с огромными бюджетами на ИТ, благодаря VK Cloud Solutions становятся доступны заказчикам любого уровня, — сказал Александр Ставицкий, генеральный директор ООО «СиГИС технологии».

«BIM-моделирование и визуализация информации — передовая технология, востребованная и полезная в строительстве, производстве и экспертизе качества проектных работ. Однако она требует обработки огромных массивов данных без потерь в скорости и качестве. Благодаря запуску платформы cGIS в облаке клиенты компании получат доступ к инновационным инструментам и смогут бесперебойно обрабатывать неограниченные объемы информации. Все это — без значительных капиталовложений», — отметил Леонид Аникин, директор по развитию «VK Цифровые технологии».