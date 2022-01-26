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Донские предприятия ЖКХ переходят на удаленный сбор данных со счетчиков

МТС проанализировала использование IoT-технологий донскими организациями сферы ЖКХ. В 2021 г. спрос на интернет вещей (IoT) в этой отрасли вырос на 7% по сравнению с годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитика МТС показывает, что 40% клиентов компании из сферы ЖКХ используют IoT-решения для удаленного сбора и хранения данных с приборов учета воды, газа и электроэнергии, 30% — для улучшения сервисного обслуживания и предупреждения аварийных ситуаций. Кроме того, при помощи IoT-технологий предприятия оптимизируют работу и маршруты движения коммунальной техники, оценивают состояние инфраструктуры и выполняют множество других задач.

«Сфера ЖКХ постепенно из консервативной отрасли превращается в одну из самых перспективных с точки зрения развития интернета вещей. И у этого есть немало причин. Например, применение автоматизированной информационной системы для поиска повреждённых участков теплосети или водопровода позволяет более эффективно выявлять место неисправности. Нередко аварию удается не просто устранить, а предотвратить, удаленно перекрыв вентили», — сказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

По итогам 2021 г. спрос на автоматизацию с помощью интернета вещей среди корпоративных клиентов МТС увеличился на 19% по сравнению с годом ранее. Наиболее активно IoT- сервисы внедряли предприятия торговли — их доля в общем портфеле новых подключений достигла 19%. На втором месте – сфера производства и обработки с долей 15%, на третьем месте — связь (13%). Впервые наблюдается увеличение числа донских компаний из сферы услуг, строительства, здравоохранения и образования, которые внедряют подобные сервисы. Чтобы IoT-технологии активно применялись во всех отраслях, компания регулярно расширяет покрытие специальной сети для интернета вещей NB-IoT МТС, которая была запущена в Ростовской области в 2018 г.

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