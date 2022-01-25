Департамент цифрового развития Владимирской области переходит на AlterOffice

Группа компаний «АЛМИ» осуществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice в Департамент цифрового развития Владимирской области. В рамках своей деятельности по созданию условий для развития информационных технологий, формирования и проведения политики информатизации и цифровизации в регионе, департаментом был сделан выбор в пользу именно этого офисного пакета. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ».

AlterOffice включает в себя полнофункциональный текстовый процессор, позволяющий редактировать документы всех типов - «AText»; табличный редактор с расширенными возможностями работы с электронными таблицами - «ACell»; редактор презентаций, имеющий возможности рисования, создания диаграмм, изображений, анимаций - «AConcept»; почтовый клиент для работы с электронной почтой, управления контактами и адресной книгой с функцией органайзера (планировщика задач) со встроенным календарем - «AMail»; а также графический редактор для создания схем, диаграмм, технических иллюстраций и изображений - «AGraph».

Офисный пакет «AlterOffice» включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Приказом Минкомсвязи России от 12.10.2020 №522. Предназначен для работы с отечественными операционными системами и системами семейства «Windows».