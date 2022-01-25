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Аналитики aQsi провели анализ и выявили предпочтительные способы оплаты в общественном транспорте Череповца

Прошло уже больше полугода с момента пилотного запуска бескондукторной системы оплаты проезда в Череповце. Аналитики aQsi провели анализ итогов проекта и готовы поделиться результатами.

Новые валидаторы aQsi Cube для бесконтактной оплаты установлены на маршрутах № 5, 6, 9, 13 и 19 в начале 2021 г.

Аналитики компании aQsi проанализировали наиболее предпочтительные способы оплаты для жителей Череповца. На основании этих данных они пришли к выводу, что бесконтактные способы оплаты (банковскую карту, Apple, Samsung и Google Pay или умные часы) выбирают в 65% случаев. Статистика показывает, что этот вариант наиболее предпочтителен и удобен для жителей города. Наличными проезд оплачивают 17%, а транспортной картой пользуются 18% из всех пассажиров.

Если сравнивать с июлем 2021 г., то к концу декабря 2021 г. на 16% увеличилось количество пассажиров, использующих бесконтактные способы оплаты. А количество людей, выбирающих наличный способ оплаты, уменьшилось вдвое.

Аналитики aQsi прогнозируют дальнейший рост количества людей, выбирающих бесконтактные способов оплаты в общественном транспорте.

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