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«Ситимобил» и Минтранс Московской области запустили систему мониторинга усталости водителей такси

«Ситимобил» в сотрудничестве с Минтрансом Московской области внедрили систему

контроля усталости водителей. Использование системы аналитики в сфере такси позволит повысить безопасность поездок. Две установленные в автомобиле камеры ведут наблюдение за водителем и за дорогой. Система на базе компьютерного зрения отслеживает уровень усталости водителя, использование ремня безопасности, курение в салоне, разговоры по телефону, а также отвлечение от вождения. Кроме того, система позволяет анализировать манеру вождения водителя и предупреждать об опасных сближениях и маневрах во время поездки.

При фиксировании нарушения система подает звуковой сигнал. Все зафиксированные нарушения записываются на видео, которые затем могут быть проанализированы дополнительно самим водителем и таксопарком. Пассажиры в поле зрения камеры не попадают.

Водители такси смогут использовать решение как дополнительный инструмент для отслеживания своего состояния и выстраивания сбалансированного графика работы. По итогам проекта таксопарк «ТТ такси» планирует проанализировать наиболее частые нарушения, допускаемые водителями, провести с ними работу, а также поощрить аккуратных водителей.

По итогам проекта «Ситимобил» готов рассмотреть возможность дальнейшего внедрения технологии в автомобили таксопарков-партнеров, которые будут заинтересованы в ее использовании.

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