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«РТ-Инвест» внедрил роботов-сортировщиков на подмосковном комплексе по переработке отходов

Комплекс по переработке отходов «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») в Сергиево-Посадском округе стал первым в Подмосковье, где появились роботы-сортировщики. Это полностью российская разработка. Пока технология проходит тестирование и отладку, но уже за месяц с их помощью уже удалось повысить до 98% отбор фракций, максимально пригодных для вторичного использования. После окончания испытаний аналогичные роботы появятся на всех четырех комплексах «РТ-Инвест».

Роботы установлены на участке предварительной сортировки. Они используют технологию машинного зрения для того, чтобы определять морфологию отходов и выбирать только «полезные» фракции. Первый механизм работает по принципу оптического сепаратора. Потоком сжатого воздуха он отстреливает цветные пластиковые бутылки. Второй оснащен специальными «присосками» и ориентирован на захват бумаги и картона.

В ходе тестирования роботов специалисты «РТ-Инвест» корректируют настройки, постепенно расширяя список отбираемых фракций. Кроме того, меняются такие параметры, как давление воздуха, высота расположения механизмов относительно конвейерной ленты, скорость движения потока отходов. Все это повышает качество сортировки. Искусственный интеллект практически не совершает ошибок. Уже сегодня процент отбора чистых, пригодных к переработке вторичных ресурсов, составляет 98%.

Более 70% оборудование цеха сортировки комплекса «Север» произведено и установлено по программе импортозамещения – это большинство конвейерных систем, платформ, роторные сепараторы и ряд другого оборудования. Роботы также произведены в России. Тестирование оборудования проходит в рамках программы бизнес-акселератора «РТ-Инвест». Это корпоративная программа, в рамках которой осуществляется отбор, экспертная оценка и поддержка стартапов в сфере обращения с отходами, запуск «пилота» и дальнейшая реализация проекта.

Испытания роботов продлятся до начала весны, после завершения тестового периода и оценки результатов – аналогичные механизмы планируют установить на всех четырех комплексах по переработке отходов «РТ-Инвест».

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