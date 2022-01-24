ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «Сименс» заключили соглашение по развертыванию интеграционной платформы и созданию центра компетенций на базе ММК. Свои подписи под документом поставили Павел Шиляев, генеральный директор ММК и Александр Либеров, президент «Сименс» в России.

Выбирая основной продукт для базы данных реального времени цифровой платформы группы ММК, Магнитогорский металлургический комбинат принял решение в пользу интеграционной платформы WinCC Open Architecture компании «Сименс».

Интеграционная платформа WinCC Open Architecture предназначена для создания гибкой и масштабируемой системы сбора, хранения, визуализации, подготовки и передачи данных. Платформа позволит реализовать планы по интеграции всех производств группы в единое информационное пространство, что, в свою очередь, обеспечит прозрачность технологических операций и повысит уровень управления производством.

Проектные команды «Сименс» и ММК уже приступили к совместной работе. В частности, разработана дорожная карта по внедрению платформы на площадке Магнитогорского металлургического комбината. На первом этапе планируется проведение аудита цифрового ландшафта предприятия, на базе которого будут разработаны архитектура построения единого информационного пространства на базе WinCC Open Architecture, разработана концепция взаимодействия с другими компонентами цифровой платформы ММК, проработаны вопросы обеспечения информационной безопасности.

На втором и последующих этапах запланированы работы по разворачиванию платформы на информационных ресурсах ММК и реализация на ее базе конкретных практических кейсов.

Важным этапом внедрения платформы станет формирование центра компетенций WinCC OA на базе «ММК-Информсервис». В рамках этой задачи будет определена и создана ресурсная база центра и проведено обучение специалистов ММК.

«Цифровая трансформация ММК – один из ключевых векторов развития нашей компании. Мы последовательно реализуем стратегию цифровизации, призванную обеспечить инновационную поддержку портфелю стратегических инициатив компании на период до 2025 г. и реализовать потенциал цифровых технологий и Индустрии 4.0. Порядка двухсот цифровых инициатив ММК охватывают практически все направления деятельности и бизнес-процессы компании. Уверен, что решения «Сименс» в области цифровизации, одним из ключевых компонентов которых является интеграционная платформа WinCC Open Architecture, позволят нам повысить эффективность использования данных и, как следствие, работы всей группы ММК», – отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

«Мы очень рады, что ММК сделал выбор в пользу решения «Сименс». Мы уверены, что развитие российской промышленности в современных реалий невозможно без передовых цифровых технологий, и «Сименс» всеми силами стремится их развивать. Платформы для эффективной работы с данными играют при этом ключевую роль – они лежат в основе всех цифровых производственных процессов, и внедрение WinCC Open Architecture, несомненно, поможет одному из крупнейших мировых производителей стали повысить эффективность своей работы, обеспечивая перспективы для дальнейшего роста», – сказал Александр Либеров, президент «Сименс» в России.