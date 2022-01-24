ДГК интегрировала «Р7-Офис» с «Битрикс 24»

«Дальневосточная генерирующая компания» завершила интеграцию российской экосистемы офисных приложений «Р7-Офис» и платформы для управления корпоративным порталом «1С-Битрикс24: Энтерпрайз». В результате сотрудники компании получили доступ к полной функциональности обоих решений, что помогло оптимизировать процессы совместной работы с документами в закрытом контуре.

Проект стал результатом длительного изучения функциональности различных офисных решений, которые можно было применить для работы с документами на портале. Руководство компании остановило выбор на встраиваемом решении «Р7-Офис» благодаря прошлому позитивному опыту использования, совместимости со всеми популярными операционными системами, включая «Ред ОС», а также возможности использовать оба решения в закрытом контуре.

Процесс интеграции занял три месяца и проводился подрядчиком компании при участии специалистов «Р7-Офис». Основной целью было получить возможность редактировать документы, не покидая страницу корпоративного портала, в том числе совместно, а также вести историю изменений документов. Все это было недоступно в ранее использовавшемся решении, документ приходилось выгружать редактировать и возвращать на портал.

«По итогам проекта полный функционал «Р7-Офис» стал доступен сотрудникам «Дальневосточной генерирующей компании» прямо внутри портала, – отметил начальник управления информационных технологий и связи ДГК Михаил Далингер. – Основную обратную связь от пользователей ожидаем в I квартале 2022 г., но уже на этапе начала работы мы отмечаем существенное ускорение процессов работы с документами и повышение удобства эксплуатации портала».