CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения
|

ДГК интегрировала «Р7-Офис» с «Битрикс 24»

«Дальневосточная генерирующая компания» завершила интеграцию российской экосистемы офисных приложений «Р7-Офис» и платформы для управления корпоративным порталом «1С-Битрикс24: Энтерпрайз». В результате сотрудники компании получили доступ к полной функциональности обоих решений, что помогло оптимизировать процессы совместной работы с документами в закрытом контуре.

Проект стал результатом длительного изучения функциональности различных офисных решений, которые можно было применить для работы с документами на портале. Руководство компании остановило выбор на встраиваемом решении «Р7-Офис» благодаря прошлому позитивному опыту использования, совместимости со всеми популярными операционными системами, включая «Ред ОС», а также возможности использовать оба решения в закрытом контуре.

Процесс интеграции занял три месяца и проводился подрядчиком компании при участии специалистов «Р7-Офис». Основной целью было получить возможность редактировать документы, не покидая страницу корпоративного портала, в том числе совместно, а также вести историю изменений документов. Все это было недоступно в ранее использовавшемся решении, документ приходилось выгружать редактировать и возвращать на портал.

«По итогам проекта полный функционал «Р7-Офис» стал доступен сотрудникам «Дальневосточной генерирующей компании» прямо внутри портала, – отметил начальник управления информационных технологий и связи ДГК Михаил Далингер. – Основную обратную связь от пользователей ожидаем в I квартале 2022 г., но уже на этапе начала работы мы отмечаем существенное ускорение процессов работы с документами и повышение удобства эксплуатации портала».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дом.РФ» предскажет банкротов среди компаний и физлиц

ИТ-поставщик Минобороны добит окончательно и бесповоротно

3 главных проблемы EdTech

Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн

Россияне создали уникальную ОС — конкурента Linux

Россия в два раза увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути с помощью огромной ИТ-системы

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022