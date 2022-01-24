«Билайн» создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на базе «1С-Битрикс»

«Билайн» разработал плагин Мобильный ID для системы управления сайтами «1С-Битрикс». Администратор или владелец сайта теперь могут в несколько кликов предоставить своим клиентам возможность быстро и удобно регистрироваться или входить по номеру телефона без необходимости помнить пароли и логины.

Скачать и установить плагин на сайт, развернутый на «1С-Битрикс» CMS, может бесплатно любой желающий через доступный маркетплейс «1С-Битрикс». После его установки для пользователей будет доступна опция войти/зарегистрироваться на сайте через Мобильный ID без необходимости вводить и запоминать комбинацию «логин/пароль». Для авторизации достаточно ввести номер телефона и подтвердить действие с мобильного устройства. Отличительной особенностью плагина является скорость и простота установки, не требующая разработки или написания отдельного кода.

Маркетплейс «1С-Битрикс» представляет собой специальный сервис, где разработчики могут размещать свои решения и делиться ими с широкой аудиторией, в которую входят как потенциальные клиенты, так и другие разработчики. Согласно информации на сайте «1С-Битрикс», маркетплейс содержит свыше 2000 готовых решений, от небольших компонентов и модулей до готовых сайтов, интернет-магазинов и информационных систем, разработанных партнерами сервиса на платформе «1С-Битрикс».

Услуга Мобильный ID по умолчанию доступна для любого абонента «большой четверки» телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который позволяет забыть о паролях, очередях и бумажных документах, упрощает клиентский путь пользователей, тем самым повышая конверсию в продажи, и обеспечивает высокий уровень безопасности.

Решение создано на базе технологий Mobile Connect GSMA . Инструмент цифровой идентификации на основе абонентского номера, позволяющий пользователям быстро и безопасно авторизоваться на любых ресурсах.