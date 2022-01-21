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«Шокта» внедрила маркировку молочной продукции с помощью «1С-ИжТиСи»

ООО «Шокта» — производитель молочных продуктов в республике Марий Эл. По требования законодательства перед компанией встала необходимость внедрения маркировки молочной продукции. Задачу доверили специалистам «1С-ИжТиСи». Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи».

Учет в компании осуществляется в нетиповой «: Бухгалтерия предприятия». В процессе работ были настроены оборудование и конфигурации «1С», электронный обмен документами, доработан функционал, упрощающий нанесение кодов на продукцию.

В результате на предприятии автоматизирован процесс нанесения кодов маркировки.

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