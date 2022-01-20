Система видеоконференцсвязи для зала заседаний ученого совета НИИ физической и органической химии Южного Федерального Университета

НИИ физической и органической химии Южного Федерального Университета оборудовал зал заседаний ученого совета вуза ВКС-системой для проведения собраний с удаленными участниками и защит диссертаций. Важно было обеспечить возможность для сотрудников включать и использовать оборудование в зале без помощи ИТ-специалиста.

Необходимо было установить ВКС-систему в помещении большой площади — 90 кв. м, с высотой потолков четыре метра. Камеры должны захватывать пять человек в президиуме и давать общую картинку зала на 50 мест. Для зала и президиума нужны были свои дисплеи и микрофоны.

В процессе выбора решения было изучено большое количество предложений различных производителей и интеграторов.

В итоге выбор был сделан в пользу оборудования Logitech. Оптимальной моделью для поставленных задач стала камера Logitech Rally Bar. Это конференц-камера с бесшумным механическим приводом PTZ (pan, tilt, zoom), обеспечивающим панорамирование, наклон и масштабирование. Камера имеет 15-кратное увеличение в формате HD, поле обзора по диагонали в 90° и датчик с разрешением 4K. Технология RightSight обеспечивает автоматическое перемещение и настройку объектива, умещая в кадр всех участников мероприятия независимо от формы и размеров помещения.

Система видеоконференцсвязи для зала заседаний ученого совета

Дополнительно в зале было установлено три модульных микрофона Rally. Каждый микрофон содержит несколько элементов, которые формируют направленный сигнал, улавливая голос говорящего и отсекая мешающие фоновые звуки. Благодаря поддержке технологии RightSound они автоматически выравнивают звучание речи, подавляют шум и компенсируют эхо-сигнал.

При монтаже оборудования применили настольный концентратор Logitech Swytch. Это решение позволяет обойтись без прочих переходников. При организации пространства c Swytch Hub с поверхности стола президиума выходит один единственный кабель. Остальные соединения укладываются в короба или кабельные каналы.