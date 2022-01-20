Переход на электронные трудовые книжки усложнил кадровое делопроизводство каждой третьей компании

Бизнес привыкает к электронным трудовым книжкам, однако 35% компаний по-прежнему испытывают трудности с их ведением. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 представителей предприятий и организаций из всех округов страны.

С момента появления в России электронных трудовых книжек прошло два года. И если 2020 г. считался «переходным периодом», то в 2021 г. все работодатели так или иначе испытали на себе преимущества и недостатки новой системы. По оценкам 29% опрошенных, в их компании кадровое делопроизводство с введением электронных трудовых книжек упростилось: стало меньше бумаг. Каждый четвертый менеджер по персоналу уверен, что появление электронных трудовых книжек ничего не изменило.

В том, что введение электронных трудовых книжек усложнило кадровое делопроизводство в их компании, убеждены 35% менеджеров по персоналу. Свою позицию они аргументируют несколькими фактами. Чаще всего специалисты по КДП отмечали, что объемы работы возросли: им приходится вести и бумажные, и электронные трудовые. Упоминался и тот факт, что при приеме на работу у HR-менеджера нет доступа к электронной трудовой книжке специалиста, а значит, нет и возможности оперативно проверить достоверность сведений, указанных в его резюме. Менеджеры по персоналу рассказывали о сложностях с расчетом трудового стажа для оплаты больничного, о сбоях в ИТ-системах ПФР и проч. Часть кадровиков столкнулись с проблемой безответственного отношения сотрудников к увольнению: поскольку забирать трудовую книжку не нужно, некоторые просто перестают являться на работу, не оформляя заявление об уходе. Юридическая служба SuperJob, проведя десятки консультаций кадровых служб компаний-работодателей по этому вопросу, пришла к выводу, что такая проблема появляется в случаях, когда в локальных нормативных актах компании четко не регламентирована процедура прекращения трудового договора, либо когда кадровые работники не до конца усвоили тонкости трудового законодательства, регламентирующего данный вопрос.

За год, минувший с аналогичного исследования SuperJob, на 6 п.п. снизилось число работодателей, отмечающих усложнение кадрового делопроизводства после введения электронных трудовых книжек. Напротив, тех, кому легче работать в новых условиях, стало больше (на 12 п.п.).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 171

Время проведения: 9—13 января 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов