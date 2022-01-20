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На базе терминалов Galileosky создали решение для повышения урожайности

Компания «Интерра» разработала продукт для мониторинга параметров заглубления сельскохозяйственных орудий. Решение создано на базе терминалов Galileosky и технологии Easy Logic. Продукт Deeplow позволяет контролировать и корректировать работу сельхозтехники для повышения урожайности.

В компанию «Интерра» обратился производитель сахарной свеклы с запросом контроля нормы заглубления плуга при вспашке почвы. Заказчик ежегодно терял часть урожая из-за нарушения параметров обработки почвы: отклонение орудия заглубления на полсантиметра приводило к тому, что корнеплоды вырастали разного размера. Некоторые не накапливали нужного количества сахара, и их было сложно собирать. Нарушение технологии оборачивалось большими финансовыми потерями для предприятия.

Эксперты «Интерры» провели серию глубинных интервью и определили, что многие сельхозпроизводители теряют часть урожая из-за нарушения параметров обработки почвы. Специалисты создали решение Deeplow для решения этой задачи.

Технологический стек продукта включает терминалы Galileosky 7x, программное обеспечение Easy Logic, платформу Wialon, программное приложение Deeplow и наборы сенсоров, подобранных для разных типов агрегатов. Продукт позволяет с высокой точностью контролировать глубину погружения орудий при обработке почвы. Особенность решения в том, что оно учитывает индивидуальные особенности разных агрегатов. Набор сенсоров подбирается с учетом конструктивных особенностей техники. Полученная информация собирается и обрабатывается контроллером. За сбор информации, начальную обработку и трекинг отвечает контроллер Galileosky с технологией Easy Logic.

Deeplow обрабатывает и фильтрует полученные данных прямо на борту агрегата. Механизатор сразу получает информацию и может скорректировать работу техники. Таким образом, достигается высокая точность работы агрегатов, даже при попадании растительных остатков в область измерения.

«Уровень заглубления орудия — технически сложная метрика, которая рассчитывается под конкретный агрегат. Обычно мы используем комплекс из одного или нескольких датчиков и скрипт Easy Logic для трекера Galileosky. Сейчас в разработке приложение для Android, которое позволит владельцам техники отслеживать данные. Запланирована также реализация просмотра данных в кабине трактора», – сказал Юрий Кравчик, директор компании «Интерра».

Решение Deeplow уже внедрено на нескольких предприятиях агропромышленного сектора. Пилотные испытания технологии Deeplow на европейской технике прошли успешно.

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