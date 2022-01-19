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Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester

21 января 2022 компания SUSE проведет вебинар, посвященный выходу Harvester – единственного в своем классе открытого решения для построения гиперконвергентной инфраструктуры.

Недавно компания SUSE объявила о выходе нового продукта — Harvester, первого на рынке открытого решения уровня предприятия для создания гиперконвергентной инфраструктуры (hyperconverged infrastructure, HCI), позволяющего значительно упростить управление как приложениями, работающими на кластерах Kubernetes, так и средой виртуализации, в которой эти кластеры развернуты.

Harvester предназначен для работы на стандартных серверах архитектуры x86-64 и использует их диски, что позволяет обойтись без дорогих проприетарных систем хранения данных. Подобные инфраструктурные решения принято называть гиперконвергентными. Сегодня они стремительно набирают популярность, так как позволяют заметно снизить капитальные и операционные расходы, значительно упрощают масштабирование, а также исключают жесткую привязку к технологиям конкретного изготовителя СХД или серверов.

Решение построено на основе трех ключевых компонентов:

  • KubeVirt - расширение Kubernetes для управления виртуальными машинами KVM;
  • Longhorn - отказоустойчивой распределенной системы хранения блоковых данных для Kubernetes;
  • Специализированной сборки SUSE Linux, предназначенной для работы кластеров Kubernetes.

Поскольку все три — свободное ПО, Harvester стал единственным на рынке полностью открытым решением уровня предприятия для построения HCI.

Harvester устанавливается на физические машины при загрузке образа ISO или по сети с помощью PXE. Процесс установки предельно прост, а все дальнейшее администрирование осуществляется через веб-интерфейс.

Интерфейс Harvester позволяет выполнять все необходимые действия в ходе жизненного цикла виртуальной машины — управление с шаблонами и образами, создание ВМ, «живую» миграцию на другой узел кластера, подключение к консоли виртуальной машины, создание резервных копий ВМ и восстановление из них, управление виртуальными томами, а также сетевой инфраструктурой.

Важнейшим преимуществом Harvester является интеграция с Rancher — системой управления множеством кластеров Kubernetes как в собственном ЦОД, так и в облаках провайдеров. Администраторы получают возможность разворачивать новые кластеры Harvester на физических серверах, устанавливать на них Kubernetes и управлять всем этим из единого интерфейса.

Подобная интеграция средств управления средой виртуализации и системы централизованного управления кластерами Kubernetes позволяет подразделениям ИТ значительно упростить создание единой платформы для работы современных приложений микросервисной архитектуры и ускорить внедрение методологии DevOps.

Вебинар начнется 21 января 2022 в 11:00.

В течение полуторачасовой сессии выступят:

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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