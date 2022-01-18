«Телеком-сервис» построил центр обработки данных для нового офиса компании «ИнфоТеКС»

ИЦ «Телеком-сервис», российский сетевой интегратор, построил и запустил в эксплуатацию центр обработки данных в новом центральном офисе компании «ИнфоТеКС» — отечественного разработчика средств защиты информации.

Проект по созданию ЦОД для нового московского офиса компании «ИнфоТеКС» в «Технологическом парке Отрадное» выполнен под ключ и включает полный комплекс работ по проектированию и монтажу систем инженерной инфраструктуры и технической безопасности дата-центра.

Проект также включал подбор и поставку сетевого и серверного оборудования ЦОД и пусконаладочные работы.

При реализации проекта перед специалистами ИЦ «Телеком-сервис» стояла задача построить центр обработки данных, обеспечивающий заказчику высокий уровень безопасности и производительности ЦОД, а также гарантирующий стабильную, непрерывную и эффективную поддержку всех основных бизнес-процессов компании.

В основу инженерной инфраструктуры ЦОД заказчика легла структурированная кабельная система кат. 6А, реализованная на решениях одного из крупнейших производителей оборудования для дата-центров.

Кроме этого специалисты ИЦ «Телеком-сервис» осуществили проектирование и монтаж автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ), систем кондиционирования и мониторинга температурно-влажностного режима, а также системы электроснабжения и электроосвещения (ЭОМ).

В рамках проекта построено порядка 40 стоек с сетевым и серверным оборудованием ЦОД. Отдельное место в дата-центре занимают стеллажи для размещения оборудования в формате Tower, предназначенного для поддержки и развития процессов R&D (Research and Development, Исследования и Разработка) — одного из ключевых направлений деятельности заказчика.

Площадь центра обработки данных составляет 140 кв. м.

Инфраструктурные решения обеспечат ведущему отечественному разработчику средств защиты информации надежную функциональность и простую управляемость ЦОД.

В созданную инфраструктуру заложена дальнейшая возможность масштабирования и модернизации дата-центра.