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«Сберкорус» перевел сеть «Красное и белое» на свое решение для электронного документооборота

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила внедрение своего решения «Сфера EDI» для электронного обмена данными и документами в торговой сети «Красное и белое». Об этом CNews сообщили представители «Сберкорус».

Благодаря внедрению электронного документооборота через платформу «Сфера EDI» от «Сберкорус», торговая сеть «Красное и белое» оптимизировала процесс поставок от заказа до приемки товаров, а также снизила риски по недопоставкам, сократила время на обработку документов и значительно уменьшила использование ресурсов на дублирование, сортировку и хранение документации.

За ноябрь 2021 г. компания отправила и получила через платформу «Сфера EDI» более 770 тыс. пакетов электронных документов.

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