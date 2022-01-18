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Саратовская область снова выбирает AlterOffice

В рамках реализации политики импортозамещения и становления цифрового суверенитета Группа компаний «АЛМИ» поставила Министерству цифрового развития и связи Саратовской области бессрочные лицензии офисного пакета AlterOffice. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ».

AlterOffice включает в себя текстовый редактор «AText» - текстовый процессор, позволяющий редактировать документы всех типов; табличный редактор «ACell» - продукт с расширенными возможностями работы с электронными таблицами, оснащенный менеджером сценариев и поддерживающий документы Microsoft Excel; редактор презентаций «AConcept» - инструмент для создания презентаций, который имеет возможности рисования, создания диаграмм, изображений, анимаций; почтовый клиент «AMail» - программу для работы с электронной почтой, управления контактами и адресной книгой с функцией органайзера (планировщика задач) со встроенным календарем; а также графический редактор «AGraph» - инструмент для создания схем, диаграмм, технических иллюстраций и изображений.

Офисный пакет «AlterOffice» предназначен для работы с отечественными операционными системами и системами семейства «Windows», разработан в соответствии со всеми государственными стандартами России, что подтверждено включением его в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Приказом Минкомсвязи России от 12.10.2020 №522 как рекомендованного продукта для государственных заказчиков.

Группа компаний «АЛМИ» уже несколько лет сотрудничает с Саратовской областью. Ранее компания осуществила поставку офисного пакета «AlterOffice» в Министерство экономического развития Саратовской области, а в 2019 г. поставила Саратовской городской думе лицензии своей операционной системы AlterOS c полным техническим сопровождением и поддержкой по принципу «24/7», в связи с чем получила множество положительных отзывов о качестве своего продукта и предоставляемых услуг.

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