CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Техника
|

«Ростелеком» в Астрахани подключил Wi-Fi и видеонаблюдение в 67 образовательных учреждениях

«Ростелеком» в 2021 г. оснастил 67 астраханских общеобразовательных учреждений беспроводным широкополосным доступом Wi-Fi и системами видеонаблюдения. Работы проведены по инициативе регионального министерства образования и науки в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Главная цель проекта — создание в школах современной ИТ-инфраструктуры, которая соответствует стандарту «Цифровая школа», а также обеспечение безопасности образовательного процесса. В рамках проекта ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитию цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.

«Создание современной цифровой инфраструктуры поможет школьникам осваивать актуальные знания и компетенции, развивать информационную грамотность. Что касается систем видеонаблюдения — вопрос обеспечения безопасности детей всегда на первом месте», — отметил министр образования и науки Астраханской области Егор Угаров.

В проекте приняли участие школы всех районов Астраханской области и регионального центра. Специалисты разместили камеры внешнего и внутреннего наблюдения на главных входах в учреждения. Устройства установлены таким образом, чтобы на видео попадали все входы со стороны улиц.

«Мы развернули цифровые сервисы в 105 зданиях, обеспечив безопасность и беспроводной интернет для 67 школ. В следующем году мы намерены подключить еще 249 объектов. Таким образом, к концу этого года мы планируем охватить все школы в регионе», — сказал директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Овсянников.

Астраханская область вошла в список 16 пилотных регионов, в которых будет построена цифровая инфраструктура для школьных учреждений. Проект реализуется в Алтайском и Пермском краях, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Беспроводной интернет и видеонаблюдение с элементами видеоаналитики появятся более чем в 8300 школ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января

McAfee и FireEye теперь будут работать под брендом Trellix

Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами

Какие задачи роботы RPA решают уже сегодня

«Ростелеком» получил 12 млрд руб. на обеспечение работы портала госуслуг, СМЭВ и других госсервисов

Верховный суд переходит с СУБД Oracle на российское или открытое ПО

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022