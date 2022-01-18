«Пятерочка» пилотирует планограммы в дополненной реальности

Торговая сеть «Пятерочка» тестирует систему планирования выкладки товаров в дополненной реальности. Пилот проводился в 30 магазинах сети в Казани. В результате замены печатных схем выкладки на AR-раскладку розничный товарооборот магазинов увеличился на 2,8%.

Обычные планы расстановки товаров на полке, которые обычно распечатываются на бумаге и размещаются на полках и прайсшинах, заменили в пилотных магазинах на формат «дополненной реальности». Чтобы посмотреть актуальную схему выкладки товаров, достаточно с помощью приложения Argument отсканировать с помощью смартфона размещенный на полке специальный маркер. В результате на экране устройства развернется цветная схема, согласно которой необходимо разместить товары. Каждый маркер для удобства сотрудников визуально символизирует ту или иную категорию товаров.

Таким образом, персонал в любой момент имеет под рукой актуальный план выкладки товаров. В результате увеличилась эффективность работы с ассортиментом, скорость смены товаров на полках и, сократилось использование бумаги для печати.

«Грамотная выкладка товара напрямую влияет на рост оборота и прибыли. Однако в зависимости от наличия ассортимента и акций схемы размещения товаров могут часто меняться, а на донесение информации до сотрудников требуется время. Поэтому очень важно предоставить доступ к информации в режиме реального времени. Для этого мы провели пилот по обучению работе с планограммами в формате дополненной реальности и увидели хорошую динамику по ключевым бизнес-показателям, а также получили положительную обратную связь от работников магазинов», - сказал Александр Кузнецов, директор по внедрению розничных технологий макрорегиона «Волга» торговой сети «Пятерочка».

Для оценки эффективности решения в пилотных магазинах замеряли рост спроса на выложенные по электронной схеме товары и сравнивали с показателями магазинов контрольной группы с бумажными схемами выкладки. При этом анализировалась статистика платформы Argument по датам и частоте сканирований маркеров. В результате рост спроса на товары, размещенные по диджитал-схемам, составил в среднем 2,8%, что на 560% превысило ожидаемый результат.