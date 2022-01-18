Калужская СИО переходит на «Р7-Офис»

Служба информационного обеспечения Калужской области завершила перевод сотрудников на работу с экосистемой офисных приложений «Р7-Офис». Внедрение российского решения позволило сотрудникам оптимизировать процессы работы с документами, а также снизить импортозависимость организации. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис».

Решение о приобретении «Р7-Офис» в качестве нового офисного ПО было принято на основе изучения отзывов пользователей, в том числе бесплатной версии, а также тестирования контрольной группой. Последняя состояла из сотрудников, осуществляющих различные виды офисной деятельности, таких как документалисты и бухгалтеры. По итогам испытаний участники выбрали «Р7-Офис».

При внедрении ПО и адаптации пользователей ошибок и технических вопросов не возникло. Организация планирует расширять использование Р7-Офис в ближайшем будущем.