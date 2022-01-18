Directum использует облако T1 Cloud

Компания Directum, разработчик интеллектуальных продуктов для управления бизнес-процессами и документами, размещает сервисы заказчиков у российского провайдера облачных услуг T1 Cloud. Партнерство компаний позволяет обеспечить для бизнеса доступность сервисов 99% времени и повысить их производительность.

Главная задача переноса сервисов заказчиков на облачную инфраструктуру T1 Cloud — предоставить клиентам облачный сервис с высокой доступностью и гарантией защиты данных.

Выбор провайдера определили:

-наличие отказоустойчивого дата-центра Tier III с высоким стандартом надежности оборудования и инфраструктуры;

-качественная техническая поддержка 24/7;

-высокие показатели производительности оборудования;

стоимость услуг.

Миграция в облако заняла несколько часов, переезд проходил из виртуальной среды другого провайдера. В настоящее время в виртуальной среде T1 Cloud размещены облачные варианты поставки системы Directum RX, Directum HR Pro и Ario One.