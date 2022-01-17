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В Нижегородской области запущен цифровой мониторинг объектов капвложений

Цифровой мониторинг охватывает 997 объектов строительства и реконструкции Нижегородской области. В едином решении происходит планирование работ по объектам капвложений в части средств и сроков, а также контроль и анализ, включая онлайн-мониторинг выполнения работ на объектах с использованием камер фото- и видеонаблюдения. В системе работает более 160 пользователей из 10 различных органов – распорядителей бюджетных средств. Это один из первых проектов, реализованных с помощью новой системы «БФТ.Капвложения» от группы компаний БФТ, входящей в «Ростелеком».

«БФТ-холдинг» завершил проект по автоматизации мониторинга объектов капитальных вложений (ОКВ) в Нижегородской области. Теперь специалисты различных ведомств и структур региона могут планировать и контролировать работы по объектам, строительство или реконструкция которых ведется на бюджетные средства в соответствии с адресной инвестиционной программой (АИП) Нижегородской области.

Формирование адресной программы и ее выполнение работают на повышение качества жизни в Нижегородской области, обеспечивая жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

«БФТ.Капвложения» автоматизирует процессы планирования работ по объектам капитальных вложений в части средств и сроков. Пользователи решения получают сформированный итоговый реестр работ, связанных с ОКВ, а также данные о строительстве объектов и информацию о фактически затраченных средствах. Решение также позволяет оперативно вносить изменения в адресную инвестиционную программу и видеть обновления, инициированные другими участниками. Особенностью решения стало подключение онлайн-мониторинга работ на объектах с использованием камер фото- и видеонаблюдения.

Для реализации проекта специалисты БФТ оцифровали реестр объектов капвложений Нижегородской области, автоматизировали весь процесс подачи предложений по формированию АИП от распорядителей государственного бюджета и автоматизировали процесс формирования перечней ОКВ, входящих в АИП.

Сейчас «БФТ.Капвложения» охватывает 997 объектов капитальных вложений Нижегородской области. С ним работают 160 пользователей из более 10 различных органов, выступающих распорядителями бюджетных средств.

«Объединение всех участников процесса и возможность постоянного контроля в режиме онлайн на всех этапах – от отбора объектов до завершения строительства – это необходимый инструмент, который решает важную задачу по достижению максимального социально-экономического эффекта, когда все объекты возведены точно в срок и в полном соответствии с законодательством. Цифровой мониторинг объектов капитальных вложений интегрирован в системы финансового планирования и исполнения бюджета, что позволяет полностью исключить расхождения учетных данных. Получаемые при помощи ИТ-системы данные помогают нам сделать управление более эффективным, точным и оперативным», – отметил Владимир Распопов, директор ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики».

«Проект реализован с помощью нашего решения "БФТ.Капвложения", которое базируется на новой платформе для быстрой разработки приложениий "БФТ.Платформа" в соответствии с требованиями об импортозамещении при госзакупках. "БФТ.Платформа" позволяет быстро создавать приложения, настраивать их без программирования и масштабировать для дальнейшей работы. Решение “БФТ.Капвложения” интегрируется с подсистемами бюджетного планирования и исполнения бюджета Нижегородской области. Интеграция позволяет передавать информацию о планируемых объемах финансирования и фактическом исполнении бюджета по ОКВ», – отметила Наталья Зейтениди, первый заместитель генерального директора группы компаний БФТ.

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