CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения
|

«Т плюс» роботизировала процессы централизованной бухгалтерии финансового блока с помощью SAP iRPA

«Т плюс», российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, роботизировала процессы централизованной бухгалтерии финансового блока с помощью SAP Intelligent Robotic Process Automation (SAP iRPA). В течение года роботами проведено более 1,2 млн документов в финансовых системах и обработано более 180 тыс. объектов основных средств. Проект реализован за семь месяцев совместно с консультантами «Энерджи консалтинг/цифровые решения».

Роботы выполняют ежедневные бухгалтерские операции: учет основных средств, сверку внутригрупповых оборотов, обработку данных по государственной пошлине, автоматическое сравнение документов по банковским выпискам, бухгалтерские операции по итогам интеграции с биллинговым программным обеспечением – всего 15 проектов, включая робота-оркестратора. В среднем в месяц происходит 2,5 тыс. запусков роботов.

Внедрение программных роботов позволило автоматизировать процессы, которые раньше выполнялись вручную на платформе SAP ERP и занимали до нескольких дней. Теперь подготовка отчетов и обработка документов ведется в круглосуточном режиме 24/7.

«Наш проект в финансовом блоке – это первый шаг к применению технологии роботизации в бизнес-процессах «Т плюс». Мы расцениваем его как подготовительный этап к масштабной цифровой трансформации всей компании. Также, RPA существенно повышает производительность и сокращает ручной труд, так как робот работает в 10-20 раз быстрее человека и помогает сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах», – отметил Кирилл Лыков, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Т плюс».

«Внедрение SAP iRPA в «Т плюс» – знаковое событие для всей энергетической отрасли нашей страны. Этот один из первых проектов по роботизации бизнес-процессов, который уже принес компании очевидные эффекты. За счет использования облачных технологий проектная команда смогла оперативно приступить к работе, а платформа SAP BTP позволила быстро сделать базовые настройки роботов и заложила основы для дальнейшего развития проекта», — сказал Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

Сейчас уже запущен процесс по внедрению роботов в отражении факта поставки топлива и проведения соответствующих операций в учетных системах компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочку» «Т1» с полуторамиллиардной выручкой полностью выкупил гендиректор компании

Московским властям хотят запретить закупку ПО Microsoft

Медицинская госструктура получила российские серверы вдвое дешевле, чем собиралась

МВД строит на «Эльбрусах» грандиозную систему фиксации нарушений ПДД в Москве

РПЦ написала молебен об одержимых компьютерной зависимостью

В России введут штрафы для тех, кто закупает слишком мало отечественной радиоэлектроники

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022