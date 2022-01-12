CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Техника
|

«Ростех» создаст VR-тренажер для подготовки авиатехников

Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации «Ростех» создает VR-тренажер для подготовки технического персонала. Оборудование повысит эффективность обслуживания авиационных комплексов Су-57 и Су-35. Испытания системы планируется завершить в 2022 г.

VR-тренажер состоит из шлема виртуальной реальности, ручных контроллеров и компьютера с обучающей программой, которая детально воссоздает авиационный комплекс. Благодаря этому наземный персонал может виртуально изучить и отработать все технологические процессы и повысить эффективность технического обслуживания реальной машины.

«Новый VR-тренажер позволит авиатехникам получить усиленные практические навыки. В первую очередь комплекс предназначен для отработки процессов обслуживания самолетов пятого поколения Су-57 и поколения 4++ – Су-35. Испытания комплекса планируется завершить в 2022 г.», – сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

VR-тренажер может поставляться как отдельно, так и в комплекте с новыми самолетами. Комплекс разрабатывается специалистами компании «Сухой».

«Внедрение системы позволит получить существенные преимущества в части сокращения финансовых и временных затрат на выполнение задач по техническому обслуживанию, восстановлению и ремонту авиационной техники», – отметил первый заместитель управляющего директора – директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав госкорпорации «Ростех») создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МВД строит на «Эльбрусах» грандиозную систему фиксации нарушений ПДД в Москве

В России введут штрафы для тех, кто закупает слишком мало отечественной радиоэлектроники

Вышел бесплатный «Мой офис» для дома под российские Linux

Из «Цифровой экономики» тихо исчезли программы строительства ЦОД на 91 миллиард

Единую биометрическую систему будут развивать Правительство, ЦБ и «Ростелеком», но не банки

Qiwi купила SaaS-платформу для создания таксопарка

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022