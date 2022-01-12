«БФТ-холдинг» обновил цифровой инструмент для внутреннего финконтроля

Решение «БФТ.Бюджетный контроль» от «БФТ-холдинга», входящего в состав группы компаний «Ростелеком», автоматизирует деятельность органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и входит в состав единой системы управления общественными финансами на уровне субъекта или муниципального образования. Ее аналитический функционал позволяет руководителям оперативно принимать качественные управленческие решения. Благодаря последнему обновлению решение стало более гибким, его легко можно настроить под специфику контрольной деятельности конкретного клиента – региона или муниципалитета.

С 1 января 2020 г. мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств на всех уровнях управления стал обязательным. Основная задача, поставленная Министерством финансов России — свести к минимуму нарушения бюджетного законодательства. Обязанности по контролю возложены на структурные подразделения органов государственной власти и местного самоуправления. На федеральном уровне контроль осуществляет Федеральное казначейство, а на региональном и местном — органы государственного/муниципального финансового контроля субъектов России и муниципальных образований, например, департамент финансово-бюджетного надзора.

Контроль финансовой деятельности госучреждений стал особенно актуальным для тех органов исполнительной власти, которые обладают широкой сетью подведомственных учреждений. Система «БФТ.Бюджетный контроль», разработанная «БФТ-холдингом», позволяет усовершенствовать этот процесс. Решение автоматизирует деятельность органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. Оно объединяет в одном пространстве модули планирования, подготовки и проведения контрольных мероприятий (проверок и ревизий), формирование результатов, а также контроля устранения нарушений и формирования отчётности. С последним обновлением команда «БФТ-холдинга» представила новый интерфейс и сделала решение более гибким. Теперь клиенты могут легко настроить его под собственную специфику контрольной деятельности.

С помощью расширенной возможности гибкой фильтрации в системе сотрудники могут контролировать процесс по проверяемым финансовым средствам, по периоду проведения контрольных мероприятий и ведомственной принадлежности. При отборе объектов контроля также ведется учет результатов предыдущих проверок и ревизий. Кроме того, последнее обновление решения предоставляет специалистам разных органов удобные инструменты для планирования необходимых совместных контрольных мероприятий.

Для распределения и планирования нагрузки при проведении проверок команда «БФТ-холдинга» также реализовала в системе настраиваемый производственный календарь, учет данных об отпусках сотрудников и возможность резервировать трудозатраты для внеплановых проверок. Для упрощения восприятия специалисты могут визуализировать эти данные в виде виджета. Например, график назначения сотрудников можно отобразить при помощи диаграммы Ганта.

«Основная задача решения — вовремя выявить любые нарушения и пресечь нецелевые расходы, предотвратив таким образом возможные финансовые риски. Автоматизация процесса получения необходимой информации и объединение всех задействованных учреждений в одном поле позволяет оптимизировать контрольную деятельность, исключив дублирование проверок и облегчив работу специалистам», — отметила Наталья Зейтениди, первый заместитель генерального директора группы компаний БФТ.

Система «БФТ.Бюджетный контроль» зарегистрирована в «Реестре отечественного ПО». При внедрении решения специалисты «БФТ-холдинга» обеспечивают бесшовное взаимодействие с системами линейки АЦК для планирования и исполнения бюджета, управления закупками, а также Единой информационной системой в сфере закупок. Взаимодействие и интеграция всех информационных систем, разработанных командой «БФТ-холдинга», происходит в рамках цифровой трансформации госуправления.