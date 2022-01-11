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Continental использует систему маркировки от Utrace

Компания Utrace завершила внедрение облачного решения уровня L4 Utrace Goods для комплексного управления маркировкой в российском подразделении Continental. Сейчас система протестирована, запущена в промышленную эксплуатацию и успешно справляется с обработкой информации. За год Utrace Goods провела порядка полумиллиона операций по отправке сообщений в ГИС МТ «Честный Знак» и сгенерировала около 5 млн кодов маркировки.

Согласно законодательству, как и другим производителям шин, которые работают в России, компании было необходимо внедрить систему сериализации и с 1 ноября 2020 г. приступить к маркировке всей новой продукции. Continental выбрал Utrace Goods – автоматизированное облачное решение уровня L4 для комплексного управления маркировкой. На реализацию проекта у специалистов Utrace ушло чуть больше года. За это время они автоматизировали процесс заказа кодов и отправки отчетности в ГИС МТ, а также провели интеграцию с системой «Контур.диадок» по универсальному передаточному документу (УПД). На сегодняшний день в системе прошло уже порядка полумиллиона операций по передаче данных в ГИС МТ «Честный Знак» и сгенерировано около 5 млн кодов маркировки. Обеспечение генерации SN и криптокодов происходит путем автоматического обмена с ГИС МТ и системами уровня L3, работающими на заводах. Также новое решение интегрировано с системами, которые уже использует Continental – Elisa и SAP Tempo.

«Запуск системы происходил в два этапа. Во время первого мы сосредоточились на ключевой функциональности решения. Это позволило запустить бизнес-критичные процессы в максимально короткий срок и соблюсти требования законодательства. В рамках второго этапа специалисты Utrace запустили оставшийся функционал системы: сейчас с помощью нее мы решаем все задачи, связанные с управлением маркировкой», – отметил руководитель проекта со стороны Continental Дмитрий Краев.

«Для нас было важно обеспечить максимально плавный переход к работе с сериализованной продукцией. В Continental несколько типов логистических цепочек: локальное производство; импорт; интеркампани – перепродажа одного юридического лица другому внутри группы Continental; отгрузки клиентам напрямую с производственных складов, с таможни, с распределительных центров. Нам удалось реализовать поддержку этих процессов в единой системе и запустить все процессы в срок», – подчеркнул директор продуктов Utrace Сергей Игнаткин.

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