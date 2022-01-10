Платформа Getmobit Smart System стала новым продуктом в портфеле CompTek

Российская технологическая компания Getmobit и дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования CompTek (входит в группу ЛАНИТ) заключили соглашение о сотрудничестве. Платформа Getmobit Smart System для цифровой трансформации корпоративных рабочих мест вошла в портфель решений CompTek.

Подписание договора о дистрибуции с Getmobit расширяет ассортимент решений от российских производителей в портфолио CompTek и позволяет предложить партнерам комплексный подход в рамках концепции Smart Workplace, что особенно актуально для задач удаленного доступа.

Getmobit развивает «сквозную» цифровую платформу GM Smart System, которая позволяет работать с различными инфраструктурными сервисами – VDI, VoIP, VPN. Доступ к конфиденциальной информации становится безопасным вне зависимости от того, находится человек в офисе или работает из дома. Связав между собой «аппаратные привычки» сотрудников в форм-факторе телефонного терминала с вычислительным модулем, док-станцией GM-Box, вариативной зарядкой и набором сетевых интерфейсов с системой управления через «единый» профиль сотрудника, можно обеспечить простоту и эффективность рабочего процесса.

Мультивендорная интеграция и непрерывная поддержка совместимости решения Getmobit с любыми VDI и UC-платформами российских и иностранных производителей позволяют отладить и правильно настроить работу инфраструктуры рабочих мест любой степени сложности.

Дистрибьюторское соглашение открывает партнерам CompTek возможности расширенного доступа к экспертизе Getmobit и использования решений Smart Workplace в различных сегментах бизнеса, а также поддержку на всех этапах: начиная от предпродажных консультаций клиентов и оценки совокупной стоимости владения решения при переходе на GM Smart System, подготовки коммерческой документации и сопровождения первых пилотов до ввода в опытную и промышленную эксплуатацию и далее масштабирования и сбора обратной связи по развитию.

На момент подписания дистрибьюторского соглашения на площадке CompTek создана демозона, позволяющая проводить офлайн- и онлайн-презентации технологий Getmobit, обучение для пресейл-инженеров и специалистов по продажам.