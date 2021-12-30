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Предприниматели приобрели более 100 тыс. лицензий на облачное ПО по программе Минцифры

Представители малого и среднего бизнеса приобрели более 100 тыс. лицензий на облачное программное обеспечение менее чем за два месяца. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Наибольшую активность показали представители бизнеса Псковской, Астраханской, Рязанской областей, Республики Тыва, Севастополя.

Мера поддержки позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. В настоящий момент доступно более 100 программных продуктов от 29 российских производителей.

Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование — нахождение в реестре МСП.

«На следующий год нами предусмотрен вдвое больший объем финансирования — около 2 млрд руб. По запросу производителей мы продлеваем программу на действующих условиях до конца I квартала 2022 г. Новый отбор начнется 1 апреля 2022 г. При этом для представителей малого и среднего бизнеса условия останутся неизменными», — сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Оператором меры поддержки является Российский фонд развития информационных технологий.

«Наша задача — расширить перечень ПО, которое можно приобрести по программе со скидкой. В этом году мы получили более 60 заявок на участие, из которых отобрали 29 разработчиков с самыми востребованными продуктами. В следующем году мы продолжим отбор, опираясь на запросы малого и среднего бизнеса, которые поступают в фонд», — отметил генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов.

«Сейчас без цифровизации процессов невозможно не только развитие бизнеса, но и его текущая операционная деятельность. Мы получаем позитивную обратную связь о программе Минцифры России от предпринимателей, эта мера поддержка будет востребована ежегодно», — отметила заместитель губернатора – председателя правительства Севастополя Мария Литовко, курирующая развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

«Спрос на программное обеспечение очень высок и возрастает по мере популяризации программы. Мера поддержки позволила многим предпринимателям приобрести облачные сервисы впервые, а тем, кто уже использует технологии, внедрить новые инструменты для развития бизнеса», — сказал генеральный директор компании «Эвотор» Андрей Романенко.

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