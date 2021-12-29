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Cloud4Y предоставил терминальные сервера РПК «ЛазерСтиль»

Для ускорения работы бухгалтерского отдела и оптимизации издержек компания «ЛазерСтиль» решил воспользоваться возможностями облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Обратившись в Cloud4Y, рекламно-производственная компания «ЛазерСтиль» получила виртуальную инфраструктуру для работы «1C», а также терминальный сервер, который позволяет увеличить производительность «» и других программ. Использование сервера терминалов позволяет одновременно работать нескольким пользователям на одном компьютере, что повышает эффективность труда. Кроме того, компания сама выбирает, как использовать и кому выделять ресурсы арендуемой по модели IaaS виртуальной инфраструктуры.

Миграция «1С» клиента на облачную платформу провайдера прошла без осложнений и в рамках запланированного срока.

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