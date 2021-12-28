Gartner признала Infor лидером в «Магическом квадранте» за 2021 год для облачных ERP-решений в сегменте продукт-ориентированных предприятий

Infor, разработчик облачных решений с отраслевой специализацией, получила статус лидера в «Магическом квадранте» Gartner за 2021 г. в категории облачных ERP-решений для продукт-ориентированных предприятий.

Позиция Infor как одного из лидеров «Магического квадранта» основана на оценке Gartner отраслевых решений CloudSuite, базирующихся на ERP-платформах Infor LN, Infor M3 и Infor SyteLine.

«Мы в Infor гордимся статусом лидера в «Магическом квадранте», – сказал Сома Сомасундарам, технический директор и президент по продуктам Infor. – Мы считаем, что Infor выделяется на рынке благодаря нашим отраслевым многопользовательским облачным ERP-решениям (CloudSuites), которые созданы с высокой степенью ориентации на API и данные».

«Наши умные, предварительно настраиваемые и современные решения позволяют заказчикам расти и осуществлять цифровую трансформацию бизнеса, видеть более быструю окупаемость и продолжать внедрять инновации, – отметил Сома. – Главные преимущества нашей платформы в её гибкости и масштабируемости, наличии встроенных отраслевых особенностей и легкости эксплуатации».

В «Магическом квадранте» 2021 Gartner отмечает, что на рынке ERP-решений для продукт-ориентированных компаний стремительно набирают популярность облачные модели развертывания. Поэтому руководителям, ответственным за внедрение ERP на предприятиях, стоит использовать «Магический квадрант» (отчет Magic Quadrant) для оценки соответствия пакетных облачных ERP-решений их стратегии построения составной ERP-платформы.

По прогнозам Gartner, к 2023 г. организации, которые успешно обновили свои ERP-платформы, добьются как минимум 40% повышения эффективности на уровне ИТ, и это положительно скажется на их бизнес-результатах.

Кроме того, в отчете говорится, что к 2023 г. 60% продукт-ориентированных предприятий будут использовать стандартизированные возможности ERP, реализованные на составных ERP-платформах.

Также Gartner пишет, что к 2024 г. 60% корпоративных SaaS-приложений будут состоять из пакетных бизнес-возможностей, предоставляющих данные, аналитические выгрузки и операционные сервисы».

Infor CloudSuite – решение с отраслевой специализацией для развертывания в облачной защищенной и масштабируемой инфраструктуре. Infor CloudSuites использует технологическую платформу Infor OS для обеспечения пользовательского опыта следующего поколения, интеграции и выстраивания рабочих процессов с целью повышения продуктивности и уровня совместной работы.