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«Тензор» участвует в пилотном проекте ФНС по созданию электронной машиночитаемой доверенности для ЭДО

С 1 января 2022 г. начнут действовать новые поправки в закон об электронной подписи.

Основные изменения коснутся правил использования КЭП (квалифицированной электронной подписи) в правоотношениях ИП и юрлиц, а также доверенностей для подтверждения полномочий представителей организаций в электронном виде.

В первую очередь МЧД потребуются сотрудникам компаний или ИП, которые представляют организации. Они должны будут прилагать к документам подписанную руководителем представляемой организации МЧД.

ФНС России запустила пилотный проект на базе технологии распределенного реестра для хранения МЧД. Передача МЧД в реестр позволит не передавать доверенность в пакете с каждым документом. Тензор участвует в проекте как оператор ЭДО.

В рамках проекта «Тензор» подготовил структуру для внедрения МЧД и отработал технологию работы с ними. В системе СБИС реализованы следующие возможности для работы с электронной доверенностью: выдача, подписание УПД, подписание неформатного документа, просмотр и отзыв МЧД.

«Уже сейчас мы умеем выполнять все операции с доверенностями: создавать, подписывать документы с ее использованием, регистрировать в распределенном реестре ФНС. Некоторые наши пользователи вместе с нами участвуют в проекте и первыми тестируют новые возможности. В 2022 г., когда будут утверждены все форматы доверенностей, клиенты захотят их применять – мы с этим поможем», – сказал Дмитрий Хренов, руководитель проекта.

«Тензор» – российский ИТ-холдинг, специализирующийся на разработке решений для автоматизации бизнеса с 1998 г. Компания является разработчиком СБИС, оператором электронного документооборота, федеральным удостоверяющим центром, сертифицированным EDI-провайдером, а также поставщиком и сервисным центром контрольно-кассовой техники и оператором фискальных данных, аккредитованным ФНС.

Основной продукт компании «Тензор» — экосистема для бизнеса СБИС. Она объединяет 23 сервиса для упрощения работы предприятий.

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