«Шлюмберже» и Yandex.Cloud открыли цифровую платформу DELFI для пользователей в России

«Шлюмберже» (Schlumberger) совместно с Yandex.Cloud развернула облачную когнитивную среду для решения задач разведки и добычи DELFI, используя региональные инфраструктурные и платформенные сервисы.

Совместное решение «Шлюмберже» и Yandex.Cloud позволит российским энергетическим компаниям повысить операционную и экономическую эффективность бизнеса, сократить расходы на создание собственной ИТ-инфраструктуры, быстро адаптироваться и масштабировать свои ресурсы в условиях динамично меняющейся рыночной конъюнктуры.

Уникальность решения – в сочетании инженерной отраслевой экспертизы «Шлюмберже», возможностей облачной среды DELFI и их адаптации к особенностям российского рынка с инфраструктурными и платформенными решениями Yandex.Cloud.

Пользователи DELFI на платформе Yandex.Cloud получили возможность использовать наилучшие из доступных сегодня графических ускорителей (Nvidia A100 80GB). Они обеспечивают самый высокий уровень производительности обработки и интерпретации данных исследований, анализ неопределенностей, анализ больших данных, использование алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, и других высокопроизводительных вычислений. Для нефтегазовых компаний, работающих в России, доступен комплекс продуктов, содержащий инструментарий для интерпретации данных, геологического моделирования, оптимизации разработки месторождений и управления добычей.

Среда DELFI объединяет ведущие программные решения компании «Шлюмберже», включая платформу Petrel, платформу для скважин Techlog, симулятор пласта высокого разрешения INTERSECT, и расширяет их возможности с помощью рабочих процессов искусственного интеллекта и почти неограниченного использования высокопроизводительных вычислений. Эти цифровые технологии позволяют работать с крупными и сложными моделями, выполнять практически неограниченные массовые расчеты моделей месторождений. В результате анализа множества вариантов за минимальное время эксперты получают оптимальные сценарии разработки.

Например, время выполнения 400 расчетов модели геологической среды для пользователей DELFI было сокращено с 11 дней до 46 минут. Такое повышение производительности приводит к значительному изменению процесса принятия инвестиционных решений и обеспечивает конкурентное преимущество для операторов нефтегазовой отрасли.

Вместе с цифровыми решениями на платформе DELFI пользователям стала доступна и платформа данных OSDU Data Platform. Она аккумулирует накопленный за десятилетия опыт крупнейших нефтегазовых компаний и является важным инструментом для стратегии отраслевой цифровизации.

Партнеры разработали уникальный подход к обеспечению безопасности данных и процессов недропользователей. Стандарт безопасности для проекта успешно прошел разностороннее тестирование всех составляющих комплексного решения.

Платформа Yandex.Cloud соответствует международным и российским стандартам защиты и безопасности данных, в том числе требованиям 152-ФЗ, Платформа получила регистрацию в публичном реестре международной ассоциации по безопасности Cloud Security Alliance.

Развертывание среды DELFI для дальнейшего использования нефтегазовыми компаниями выполнено на основе международных отраслевых и уникальных стандартов «Шлюмберже» в области кибербезопасности и защиты данных. Один из этих стандартов — SOC 2 Type II, который дает независимую оценку контрольных процедур по управлению рисками кибербезопасности, в том числе в отношении конфиденциальности данных, в ИТ-компаниях, предоставляющих цифровые сервисы пользователям.

Со стороны «Шлюмберже» в проекте участвуют эксперты Московского научно-исследовательского центра и специалисты Тюменского технического центра поддержки цифровых решений. Благодаря этому вместе с доступом к продуктам пользователи получают экспертную отраслевую поддержку и возможности для адаптации цифровых сервисов в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Рустам Биктимиров, вице-президент по цифровым и интегрированным решениям компании «Шлюмберже» в России и Центральной Азии, сказал: «Все инновации, которые мы предлагаем нашим клиентам, направлены на то, чтобы ускорить цифровую трансформацию и повысить производительность процессов каждой отдельно взятой компании. Для нас это партнерство в интересах устойчивого развития всей российской энергетики. Этой же цели служит наш совместный с Yandex.Cloud проект по развертыванию уникальной для отрасли среды DELFI в региональной ИТ-инфраструктуре. В этой когнитивной облачной среде теперь и в России мы предоставляем клиентам безопасный доступ к нашим ведущим отраслевым цифровым решениям и методам искусственного интеллекта и машинного обучения, с соблюдением всех требований и стандартов российского и международного законодательства в области защиты данных. Теперь наши заказчики смогут получать ответы на свои вопросы в области геофизики и петротехнической экспертизы в десятки раз быстрее, точнее и качественнее, чтобы сфокусироваться на важных для бизнеса решениях».

Олег Коверзнев, операционный директор Yandex.Cloud, отметил: «Облачные платформы и технологии помогают эффективнее решать традиционные задачи в индустрии, в том числе в нефтегазовом секторе. Партнерство Yandex.Cloud и «Шлюмберже» позволит упростить промышленным лидерам российского рынка доступ к цифровым сервисам и обеспечит новый уровень производительности для реализации важных задач отрасли».