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«Самолет» инвестировал 3 млрд рублей в 60 проектов цифровизации

Группа «Самолет» завершила первый этап цифровизации: за три года компания инвестировала в развитие цифровых технологий 3 млрд руб., внедрив более 60 проектов в рамках трех глобальных платформ.

«Самолет» сделал ставку на получение экономического эффекта от цифровизации, и мы готовы инвестировать в это направление большие средства. Мы понимаем, что оно обеспечит нам платформу для опережающего рынок роста, лидерство на рынке недвижимости и позволит стать компанией мирового уровня. Сейчас мы внедряем «цифру» не только в продажи, но и в стройку, сервисы для клиентов и жителей наших ЖК, и в другие направления работы. Действуем комплексно, достигая максимального эффекта, – сказал Павел Гуштюк, директор по цифровым продуктам группы «Самолет». – «Цифровой» «Самолет» изменит представление о рынке недвижимости. По нашим расчетам, в ближайшие два года экономический эффект от внедрения наших решений составит более 35 млрд руб».

«Самолет» ведет комплексную работу в рамках трех глобальных платформ. Первая отвечает за автоматизацию производственных процессов – от проектирования до контроля строительства. Ее ядром является система планирования и контроля девелоперского цикла S.Center. Платформа «Самолет+» будет запущена в 2022 г.: большая «витрина» недвижимости по всей России поможет быстро купить, продать, арендовать или сдать в аренду квартиру, получить ипотеку и многое другое. «Вместе.ру» стала платформой «цифровой» управляющей компании, которая позволяет жителям построенных комплексов не только общаться с УК и соседями, но и получать разнообразные сервисы для комфортной жизни.

Разработкой и внедрением решений для платформ только внутри «Самолета» занимается штат ИТ-специалистов, который насчитывает сегодня более 250 человек. Каждый 10 сотрудник «Самолета» – программист. К работе привлекаются и внешние подрядчики.

Большинство из внедряемых решений разрабатываются эксклюзивно под конкретные задачи компании. «Коробочные или готовые решения в большинстве случаев не отвечают нашим целям и задачам, специфике работы в отрасли. Более целесообразно написать продукт с нуля, чем пытаться трансформировать готовое решение и встроить его в нашу единую систему. Мы подсчитали, что за три года первой волны цифровизации такой подход сэкономил нам примерно 9 млрд руб.», – отметил Павел Гуштюк.

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