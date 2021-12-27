Интеграция с системой «Честный знак» в ООО «Тамбовский молочный завод»

ООО «Тамбовский молочный завод» завершил интеграцию с системой «Честный знак». Реализация выполнена специалистами компании «Константа».

«У нас несколько производственных площадок. Нужно, чтобы все работало в одной учетной системе онлайн и без сбоев. В преддверии проекта интеграции с “Честным знаком” нам стали поступать предложения о сотрудничестве от различных разработчиков софта. По рекомендации коллег по цеху обратились к компании “Константа”», – сказал руководитель ИТ-службы ООО «Тамбовский молочный завод» Юрий Туов.

Задача и особенности проекта

Основной и единственной задачей проекта была автоматизация процессов работы с ГИС «Честный знак» на базе комплексного решения «ERP4FOOD». Необходимо было организовать:

•Автоматизированный запрос кодов маркировки в ГИС «Честный знак»;

•Передачу кодов в типографию для печати;

•Ручную маркировку и учет выпуска под требования ГИС «Честный знак»;

•Получение данных по партиям продукции и производственным ВСД;

•Отправку отчетов о нанесении и отчетов о вводе в оборот в ГИС «Честный знак»;

•Выбранный способ нанесения кодов на данном этапе – ручное нанесение методом этикетирования.

Особенности проекта

•Сжатые сроки выполнения проекта

С момента начала работ до момента запуска системы в промышленную эксплуатацию прошло два месяца. Ограничения по срокам были продиктованы внешними контролирующими органами, однако, несмотря на это, система была запущена в работу без задержек. Проект проходил без лишних формальностей. Все силы проектной команды были брошены на получение результатов.

•Глубина автоматизации процессов

За счет настройки регламентных процедур нам удалось достичь такой глубины автоматизации процессов, что большинство операций выполняется без участия людей. Использование в одной системе модулей обмена с «Честным знаком» и «Меркурием» позволило полностью автоматизировать процесс отправки отчета о нанесении после учета выпуска продукции.

Реализация проекта

Шаг 1. Формирование функциональных требований

Составление карты процессов в рамках предметной области проекта и фиксация требований к их функциональности и техническому обеспечению. Несмотря на сжатые сроки, первым шагом мы считаем необходимым разработать структурированный и обоснованный план действий по достижению целей проекта.

Шаг 2. Настройка интеграции учетной системы предприятия с ГИС «Меркурий» и ГИС «Честный знак»

Настройка автоматической загрузки электронного ВСД в ГИС «Меркурий» для дальнейшего формирования отчета о вводе в оборот. Настройка обмена данными с СУЗ – запрос и получение кодов маркировки. Организация отправки отчетов о нанесении и вводе в оборот в ГИС МТ.

«Автоматическая загрузка ВСД была для нас очень важным решением. Подбирать каждую поставку и отгрузку в системе вручную силами оператора не представлялось возможным, т.к. из-за больших объемов это отнимало бы много времени. С помощью производственных партий мы связали между собой «Меркурий» и «Честный знак», чтобы при появлении эВСД номер партии прикреплялся к отчету о нанесении и товар автоматически вводился в оборот», – отметил Юрий Туов, руководитель ИТ-службы ООО «Тамбовский молочный завод»

Шаг 3. Настройка функционала системы для работы

Настройка интеграции учетной системы с типографией, с оборудованием для ручной маркировки. Настройка рабочего места ручного учета выпуска. Подготовка и запуск системы в промышленную эксплуатацию. Запуск заказа кодов, нанесения и отправки отчетов.

Шаг 4. Запуск учета выпуска готовой продукции

«Подготовку к запуску мы начали за неделю до даты старта обязательной маркировки. Специалисты “Константы” приехали, и мы начали тестировать заказы через различные каналы (прямое нанесение, заказ кодов через типографию). Параллельно обучали персонал работе с системой. Контролировали каждую поставку от заказа кодов до отгрузки, пока производственные сотрудники не освоились. Если возникали ошибки, исправляли их «на горячую». Порой приходилось даже менять логику работы», – сказал Юрий Туов.

Результаты проекта

•Реализован функционал по автоматическому получению эВСД из ГИС «Меркурий» и передача эВСД в модуль «1С:Честный знак».

•В системе формируются задания на смену, производится обеспечение кодов под эти задания.

•Разработан и настроен функционал по печати этикеток Datamatrix на принтере и обработке результатов ручной верификации.

•Реализован функционал по заказу кодов для внешней типографии.

•В системе настроен обмен с системой «Честный знак» всеми основными сообщениями.