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В Челябинской области заработала система автоматизированного контроля за работой коммунальной техники

В Снежинске (Челябинская область) начала функционировать система автоматизированного контроля за работой коммунальной техники. Это новый модуль платформы «Умный город», которую администрация города и «Русатом инфраструктурные решения» (дивизион госкорпорации «Росатом») развернули в 2020 г. Благодаря новой системе мэрия сможет в режиме реального времени контролировать работу коммунальной техники, качество уборки и при необходимости оперативно переводить технику на более востребованные участки.

В рамках проекта вся коммунальная техника оснащена навигационными датчиками ГЛОНАСС. Мониторинг и контроль качества уборки ведет диспетчер дорожной службы. Он видит, где работают машины, а также получает отчет о проделанной работе. Автоматическая система способна анализировать погодные условия и сигналы в соцсетях и корректировать график уборок. Обеспечено выведение информации на карту «Умного города».

Параллельно в городе идет подготовка инфраструктуры для видеонаблюдения (в рамках АПК «Безопасный город» в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя). Для этого в декабре 2021 г. разворачивается модуль «Видеонаблюдение» с функцией «Распознавание лиц» и необходимое серверное оборудование для заведения камер города. Будет создана комплексная система обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием системы видеоаналитики. По планам городских властей первоочередным местом по оснащению видеонаблюдением станет общественная территория городского Парка культуры отдыха Снежинска.

«Внедрение технологических решений позволит улучшить работу дорожных коммунальных служб, особенно в зимний период. Сервисы «Умного города» – важный инструмент, который позволяет повысить эффективность управления городом таким образом, чтобы горожанам было комфортно жить, работать и отдыхать», – отметил глава Снежинска Игорь Сапрыкин.

«Мы заинтересованы вместе с муниципалитетами развивать нашу платформу. Цифровые сервисы, внедренные в Снежинске, сделают эффективнее работу городских служб, что в конечном итоге повысит скорость и качество услуг. Уверена, что наша совместная работа с администрацией города придаст новые импульсы развитию городской среды», – отметила генеральный директор компании «Русатом инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

В 2020 г. участники проекта «Умные города Росатома» получили платформу «Умный город» с базовой функциональностью, включающей в себя различные сервисы для жителей и муниципалитета. В течение года по заявкам городов платформа дополнялась другими модулями. Снежинск одним из первых расширил у себя цифровую платформу за счет дополнительных модулей. В частности, в мэрии развернута информационная панель главы города. Она собирает и выводит в реальном времени аналитическую информацию о том, как работает городское хозяйство, позволяет контролировать решение проблем, заявленных жителями: брошенные автомобили, неубранный мусор, незаконное строительство, освещение, ямы на дорогах и другие. Для синхронизации работы муниципальных служб есть сервис «Телефонограммы»: публикуется информация из телефонограмм, касающаяся ремонтных работ, испытаний и прочих событий. Модуль «Коммунальные отходы» позволяет видеть и получать информацию о точках сбора мусора. Система оповещения ГО и ЧС предоставляет информацию по точкам чрезвычайных событий. Также действуют другие сервисы.

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