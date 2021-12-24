Softline помогла компании «Фригогласс Евразия» оптимизировать производственные процессы

Softline завершила ряд проектов для российского производителя торгового холодильного оборудования. Команда глобального провайдера создала для «Фригогласс Евразия» систему «Умные кнопки», призванную повысить качество и скорость бизнес-процессов, устранить риск остановки производственной линии за счет уменьшения времени реагирования сервисных служб. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Далее были выполнены работы по разработке и внедрению в компании аналитической подсистемы для сбора данных и принятия решения, а также системы визуализации, позволяющей оптимизировать работу контролера ОТК при тестировании холодильной витрины. Благодаря этим проектам, специалисты Softline автоматизировали процессы контроля качества продукции в компании «Фригогласс Евразия». Опираясь на объективные данные, собранные и визуализированные с помощью новых систем, клиент сможет принимать взвешенные стратегические решения, что также повлияет на повышение качества выпускаемого холодильного оборудования и рентабельность производственных площадок.

Сотрудничество с глобальным провайдером ИТ-решений и сервисов Softline компания «Фригогласс Евразия» начала с проекта по созданию решения интернета вещей «Умные кнопки». Ранее, при возникновении проблемы на производственной линии (нехватка деталей, поломка оборудования), работнику приходилось самостоятельно уведомлять сервисные службы о возникшем инциденте, что приводило к потери времени, приостановке производства. После разработки и внедрения решения «Умные кнопки» сотрудники клиента в зависимости от возникшего затруднения нажимают соответствующую кнопку на установленной на рабочем месте панели. Сигнал от кнопки поступает в соответствующую службу, где рабочее место сотрудника отображается на экранах, а мастер цеха получает уведомление (телеграмм, SMS, email) о неполадке. После принятия решения и устранения проблемы специалист выключает сигнализацию. Таким образом, по итогам проекта клиент получил возможность визуализации текущего состояния сборочных линий. Разработанная экспертами Softline система обеспечила также регистрацию и последующее хранение информации о возникающих на предприятии производственных инцидентах. На основе этих данных сотрудники строят дальнейшую аналитику и составляют отчеты за смену. В результате время реагирования сервисных служб значительно сократилось, как и риски остановки производственного процесса.

Реализация данного проекта стала стимулом для дальнейшей цифровой трансформации «Фригогласс Евразия». На этот раз компании требовалась автоматизировать процесс тестирования продукции. Для этого эксперты Softline установили ПО на участке тестирования. Результаты тестов на электробезопасность, на функционал системы охлаждения и отсутствие утечек хладагента сохраняются в базе данных с привязкой к серийному номеру холодильника, что позволяет избежать случайной отгрузки холодильной витрины, не прошедшей один из этих тестов.

Наконец, в рамках третьего проекта Softline разработала и развернула в компании клиента систему визуализации для отображения требуемого внешнего вида и дополнительных опций продукта перед его выпуском на рынок. Теперь после ввода в новое приложение инвентарного номера система выводит на экран опции и внешний вид холодильника. Таким образом, оператор, имея перед собой эталонное изображение, может проверить соответствие выпускаемой продукции требованиям клиента.

«Для компании «Фригогласс Евразия» мы разработали и внедрили инструменты для оптимизации ключевых бизнес-процессов, часть которых были полностью переведены в цифровой формат. Мы вносили необходимые коррективы в соответствии с потребностями клиента, оптимизировали и адаптировали сервисы с учетом всех его пожеланий. Используя созданные нами системы, компания сократила временные и человеческие ресурсы и повысила качество производимой продукции», – сказал Дмитрий Васильев, менеджер по работе с корпоративными клиентами Softline.