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Кировская областная противопожарно-спасательная служба перешла на отечественное ПО от группы компаний АЛМИ

В рамках своего сотрудничества с экстренными службами и спасательными центрами группа компаний АЛМИ поставила в Кировское областное государственное казенное учреждение «Кировская областная пожарно-спасательная служба» (КОГКУ «КОПСС») бессрочные лицензии офисного пакета AlterOffice и операционной системы AlterOS. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ.

Для решения информационных задач по оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, организации тушения пожаров, проведения первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также контроля за поддержанием в постоянной готовности к применению сил и средств противопожарной защиты и местной обороны, КОПСС сделала выбор в пользу решений отечественного разработчика – группы компаний АЛМИ.

Как известно, данная компания уже давно сотрудничает с экстренными службами, разрабатывая и внедряя для них собственное отечественное программное обеспечение с учетом всей специфики их деятельности. В настоящее время группа компаний АЛМИ является единственной в России компанией, которая может предложить сразу два собственных программных решения:

AlterOS – операционная система на базе новейшего ядра Linux. Сертифицирована во ФСТЭК, внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 № 421).

AlterOffice – многофункциональный офисный пакет. Внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 7114 (Приказ Минкомсвязи РФ от 12.10.2020 № 522).

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