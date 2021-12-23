Терминалы Galileosky помогли нефтесервисной компании удаленно оценивать работу водителей

Компания GeoTek внедрила в международной нефтесервисной компании систему контроля стиля вождения и безопасной перевозки нефтепродуктов. Решение реализовано с помощью терминалов Galileosky 7X и технологии Easy Logic. Система позволяет корректировать поведение водителей на дороге с помощью виртуального инструктора, повышает сохранность перевозки грузов и снижает издержки компании. Об этом CNews сообщили представители GeoTek.

В GeoTek обратилась компания из Казахстана, которой требовалось решение для контроля безопасности всего цикла транспортировки нефтепродуктов. Предприятие нередко сталкивалось с ситуацией, когда водители после отъезда с производственных площадок превышали скорость движения, отстегивали ремни безопасности и меняли направление движения. Такой стиль вождения снижал вероятность безопасной доставки грузов. Также возрастали издержки компании: увеличивался расход топлива, сокращался срок эксплуатации техники, появлялись другие прямые и косвенные затраты.

Эксперты компании GeoTek разработали систему с виртуальным инструктором, который реагирует на отклонения от заданных параметров управления техникой: сообщает об ошибках с помощью голосовых уведомлений и контролирует их исправление. В основе решения — терминалы Galileosky 7X и технология Easy Logic. Умные алгоритмы дисциплинируют водителей, снижают риски возникновения аварийных ситуаций, предотвращают финансовые потери, обеспечивают безопасность пассажиров и сохранность грузов при перевозках.

«Большую популярность в мире набирает вопрос безопасности движения транспорта. Подобное интеллектуальное решение — возможность сделать автомобильное движение безопасным и комфортным. Телематическое оборудование помогает отслеживать не только локацию и маршрут, но и другие параметры — скорость, ускорение, холостой ход, использование ремня безопасности, время нахождения водителя в автомобиле и его состояние. И главное — оперативно реагировать на изменения и оповещать водителя», – сказал Максим Ревякин, руководитель отдела регионального развития Galileosky.

В системе также реализован рейтинг водителей. Он учитывает данные о поведении сотрудника на маршруте и соблюдении правил дорожного движения. Информация визуализируется в отчетах и используется для проведения разъяснительных бесед, премирования, депремирования и увольнения.

Комплекс оборудования установлен на 500 единиц техники: автобусы, малотоннажные и легковые автомобили, а также на грузовые автомобили «КамАЗ».