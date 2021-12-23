Softline Digital представила новые решения в направлениях «цифровые двойники» и «промышленная безопасность»

Softline Digital показала собственные разработки для цифровой трансформации предприятий горной промышленности. Компания представила собственную платформу для создания цифровых двойников – AiLine. Решения, созданные на базе этой платформы, а также решения на базе технологии промышленного интернета вещей. Были представлены цифровые решения для майнинга в направлениях: промышленная безопасность и оптимизация технологических процессов. Об этом CNews сообщили представители Softline Digital.

Была представлена платформа AiLine, созданная Softline Digital для быстрой разработки, развертывания и эксплуатации цифровых двойников промышленного предприятия. Двойники, созданные на основе этой платформы, способны оптимизировать технологические процессы и прогнозировать состояние оборудования, предсказывая возможные поломки и неисправности. AiLine в три раза сокращает скорость разработки и внедрения цифровых двойников, а также экономит финансовые ресурсы заказчика: для работы с готовым решением не нужна команда Data Science.

Компания презентовала ряд проектов для горно-обогатительной промышленности: оптимизация измельчения руды, оптимизация флотации, а также решение по распознаванию руды на базе технологии компьютерного зрения.

В направлении IoT была представлена система визуального осмотра подъемных канатов для шахты. Автоматизированная система позволяет в режиме реального времени находить дефекты канатов, что существенно сокращает время проверки и исключает влияние человеческого фактора.

Кроме того, Softline Digital показала решения по промышленной безопасности на основе технологии интернета вещей. Это системы геопозиционирования и мониторинга персонала, реализованные с помощью носимой электроники (в том числе «умных» касок, часов).

«Ряд реализованных пилотов/проектов уже доказали эффективность решений. Так, одному из заказчиков с помощью искусственного интеллекта удалось предотвратить 10-15% производственного брака, другому – сэкономить 5% расходного материала. Многие горнопромышленные предприятия уже проявили интерес к новым разработкам. Мы предполагаем, что спрос на решения для цифровой трансформации будет расти, ведь те компании, которые сегодня не вкладываются в digital-технологии, завтра могут оказаться в числе “догоняющих”, уступив лидерство новаторам в отрасли», – отметил менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами Softline Василий Спешилов.