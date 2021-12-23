Производитель электрооборудования «Электропульт» оптимизировал управление печатью при помощи системы Dispatcher Paragon

«Электропульт», российский производитель электрооборудования, внедрил профессиональное программное обеспечение Dispatcher Paragon компании Konica Minolta. Решение позволило компании централизованно управлять пользователями печатной инфраструктуры и оптимизировать затраты на печать. Интеграцию продукта осуществили специалисты компании Konica Minolta.

В компании «Электропульт» введены в эксплуатацию двадцать девять печатных устройств, в том числе производства Konica Minolta. Для того чтобы оптимизировать затраты на печать и централизованно управлять ею, руководство завода приняло решение внедрить специальное программное обеспечение (ПО) – Dispatcher Paragon компании Konica Minolta.

Теперь безопасность данных и сбор статистики о действиях пользователей обеспечивается благодаря обязательной аутентификации сотрудников на каждом МФУ. Аутентификация происходит с помощью бесконтактных карт – похожие используются сотрудниками компании для прохода в офис. В результате реализации контроля доступа распечатанные документы сразу попадают в руки к владельцам, а забытые или напечатанные по ошибке больше не накапливаются в лотке принтера.

Благодаря программному решению Dispatcher Paragon для каждой группы сотрудников теперь установлены свои правила печати, что позволяет оптимально использовать оборудование. Дисплеи машин были настроены таким образом, чтобы пользователь видел только самые необходимые функции – это также способствует оптимизации работы с печатными документами.

При выборе поставщика ПО компания «Электропульт» также оценила высокий уровень обслуживания решений и оборудования, предоставляемый Konica Minolta. До конца года она планирует внедрить в свои процессы ряд дополнительных многофункциональных устройств производства Konica Minolta, полностью совместимых с Dispatcher Paragon.

«Уже в первые месяцы использования Dispatcher Paragon мы сократили прямые затраты на печать примерно на 30%. Также удалось минимизировать косвенные затраты, возникавшие из-за потери отпечатков и времени, затрачиваемого на сканирование и управление заданиями. Нагрузка на ИТ-подразделение была снижена на 45% за счет SLA от Konica Minolta и уменьшения количества инцидентов», – отметил Виктор Фетинг, ИТ-директор компании «Электропульт».

«Внедрение Dispatcher Paragon в одной из крупнейших компаний по производству электротехнического оборудования – интересный и значимый для нас проект. Он показывает, что специалисты Konica Minolta умеют находить наилучшие решения для представителей самых разных отраслей и бизнеса любого масштаба. Проект был реализован в срок, и мы благодарим коллег за вовлеченность и интерес. Уверены, что и установка дополнительных многофункциональных устройств в этом году также пройдет успешно», – сказал Денис Лычагин, руководитель направления по работе с клиентами Konica Minolta Business Solutions Russia.