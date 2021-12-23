Облачный провайдер «Облако.ру» организовал службу поддержки клиентов на базе платформы SimpleOne

Облачный провайдер «Облако.ру», благодаря внедрению ITSM-системы на базе SimpleOne, смог за три месяца с нуля развернуть Service Desk для приема и обработки обращений пользователей. Внедрение системы в ИТ-инфраструктуру провайдера осуществила компания «Систематика» (входит в ГКС). Об этом CNews сообщили представители «Систематики».

Интегратором проекта выступила компания «Систематика» — российский поставщик ИТ-решений и услуг.

Выбирая интеллектуальное решение, эксперты «Облако.ру» и «Систематики» провели сравнение отечественных и зарубежных ITSM-решений и остановили свой выбор на SimpleOne. SimpleOne является отечественной разработкой, включена в Единый реестр российского ПО.

Инсталляцию системы провели сотрудники SimpleOne, а дальнейшую настройку — специалисты «Систематики». Была достигнута важная цель — выполнено требование создать максимально удобный и интуитивно понятный интерфейс системы, не перегруженный опциями, которые не относятся непосредственно к решению проблемы клиента, чтобы пользователь за минимальное количество кликов мышью получил ожидаемый результат.

В планах «Облако.ру» и «Систематики» — расширить функциональность Service Desk на платформе SimpleOne: развить омниканальность, построить базы данных управления конфигурации (CMDB) и модуль инвентаризации, работать с отчетами.