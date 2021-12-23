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«Контур» внедрил российский «Р7-Офис»

«Контур», российский разработчик онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса, завершил интеграцию комплекса офисных приложений «Р7-Офис» в свои системы. Об этом CNews сообщил представитель компании «Р7-Офис». Внедрение позволило сотрудникам «Контура» оптимизировать процессы совместной работы с документами.

Приобретение офисного ПО для совместной работы было проектом давно ожидаемым и высоко востребованным, поясняют представители «Контура». Возможность продолжить работу немедленно и без потерь крайне важна в период, когда многие сотрудники, партнеры и заказчики либо остались работать удаленно, либо в любой момент могут перейти на такую модель.

«Выбор конкретного решения проводился с помощью тестирования офисных программ и их возможностей одновременной совместной работы. В результате испытаний мы остановили свой выбор на «Р7-Офис». Функциональность ПО отвечает всем требованиям наших сотрудников», – сказал руководитель проектного отдела управления информационных технологий в «Контуре» Дмитрий Воробьев.

Первоначальные итоги внедрения в отношении удовлетворенности пользователей показывают, что сотрудники легко приняли новые возможности совместной работы, особенно такие инструменты одновременного редактирования документов как режимы отображения правок и чаты внутри файлов.

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