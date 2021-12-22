Уфимский государственный нефтяной технический университет переходит на AlterOS и AlterOffice

Группа компаний АЛМИ поставила лицензии операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ) в рамках перехода учреждения на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ.

УГНТУ имеет статус регионального опорного вуза России, развивается как учебно-научно-производственный комплекс и более 70 лет готовит высококвалифицированные кадры для ТЭК, строительного комплекса и других отраслей экономики. Также Университет является опорным вузом ПАО «Газпром», ПАО «Сибур холдинг», стратегическим партнером ПАО «НК «Роснефть», вошел в состав опорного образовательного центра России по направлениям цифровой экономики и имеет статус федеральной инновационной площадки.

В настоящее время ГК АЛМИ - единственная в России компания, которая может предложить сразу два собственных программных решения из сегментов общесистемного и прикладного ПО. И именно с учетом их максимального уровня совместимости и интеграции выбор Университета был сделан в пользу операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice.

AlterOS – операционная система на базе новейшего ядра Linux. Сертифицирована во ФСТЭК, внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 № 421).

AlterOffice – многофункциональный офисный пакет. Внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 7114 (Приказ Минкомсвязи РФ от 12.10.2020 № 522).

«Мы знаем, что в УГНТУ огромное внимание уделяется созданию условий для освоения передовых технологий. Научные школы УГНТУ выпустили сотни талантливых ученых, чьи разработки в настоящее время успешно внедряются на производстве. И мы рады, что именно AlterOS и AlterOffice были выбраны в качестве импортозамещающих решений. Для нас это большая честь и высокая планка. Мы уверены, что наши продукты станут незаменимыми помощниками в автоматизации административного управления образовательной деятельности Университета, а также в реализации его проектов в области образования, науки и инноваций», – сказала руководитель отдела внедрения ГК АЛМИ Юлия Тарасова.