«Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию систему «Безопасный город» во всех муниципалитетах Ростовской области

«Ростелеком» запустил в Ростовской области в промышленную эксплуатацию аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город». Единая система обеспечения безопасности граждан стала первой в ЮФО и СКФО, которая успешно прошла тестовую эксплуатацию и введена в полноценную эксплуатацию во всех 55 муниципальных образованиях региона.

«АПК “Безопасный город” выступает частью платформы цифрового региона. Он повышает уровень общественной безопасности и обеспечения правопорядка на территории за счет улучшения координации различных служб и ведомств с помощью цифровых решений. При возникновении любой нештатной ситуации системное решение объединяет современные технологии и профессионализм людей для сохранения жизни и здоровья граждан», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

«Безопасный город» объединяет в единый информационный контур 43 автоматизированные системы безопасности муниципального, регионального и федерального уровней, в числе которых программы мониторинга и анализа окружающей обстановки, состояния инженерных сооружений, автоматизированные системы вызова экстренных служб, видеонаблюдения и другие решения. Система охватывает около 5 тыс. датчиков мониторинга пожарной и радиационной обстановки, 335 устройств оповещения и информирования населения, 63 поста мониторинга метео- и гидрологической обстановки, более 1,5 тыс. автотранспортных средств с ГЛОНАСС и другие устройства, позволяющие в режиме онлайн отслеживать все необходимые параметры безопасности региона. Одним из преимуществ решения выступает интеграция комплексной интеллектуальной платформы видеонаблюдения «Нетрис», к которой можно подключать неограниченное число видеокамер. Также АПК «Безопасный город» готов защищать жителей и гостей региона от природных катаклизмов. Благодаря подсистеме «Росгидромет» соответствующие службы могут прогнозировать стихийные явления и минимизировать их последствия.

«Международные аналитики отмечают, что чем выше уровень жизни в том или ином регионе, тем активнее там идут цифровые преобразования. АПК “Безопасный город” в этом смысле стал драйвером для дальнейшей цифровизации всей Ростовской области. Сегодня к этой системе присоединяются все новые камеры видеонаблюдения объектов социальной сферы и крупных торговых центров, расширяется функционал использования навигационной системы ГЛОНАСС. Система уже успешно работает и приносит региону пользу. Мы продолжим развитие и совершенствование комплекса в 2022 г.», — сказал Сергей Мордасов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома».

В течение 2021 г. по поручению главы региона Василия Голубева АПК «Безопасный город» работал в режиме опытной эксплуатации. Специалисты региональных органов власти совместно с представителями «Ростелекома» проводили настройку всех ключевых процессов взаимодействия ведомств и служб региона в рамках единой платформы. По итогам проверочных испытаний комплекс получил положительное заключение экспертной комиссии.

«Ростовская область первая на Юге внедрила АПК “Безопасный город” на всей территории. Комплексная информационная система безопасности помогает обеспечивать правопорядок на Дону. Мы намерены и дальше развивать "Безопасный город", интегрируя в него новые информационные системы», — сказал Василий Голубев, губернатор Ростовской области.

Внедрение АПК «Безопасный город» началось в 2018 г. с постепенным охватом новых муниципалитетов. В начале 2021 г. состоялся запуск комплекса в опытную эксплуатацию. За время его работы в текущем году по единому номеру 112 поступило более 4 млн вызовов в службы экстренного реагирования (пожарные, спасатели, скорая помощь, полиция). С помощью камер видеонаблюдения выявлено 133 и раскрыто 140 преступлений. На ранней стадии было ликвидировано около 1,5 тысячи возгораний, включая лесные пожары.