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Addreality выпустила бесплатное ПО для автоматической проверки QR-кодов для малого и среднего бизнеса

Addreality, создатель платформы для централизованного управления рекламными и информационными экранами, представила решение на базе искусственного интеллекта для проверки QR-кодов и сертификатов о вакцинации нового образца в общественных местах.

Чтобы поддержать представителей малого бизнеса в отраслях, которые больше остальных пострадали от ограничений, вызванных пандемией, Addreality предложила бесплатное облачное решение для проверки QR-кодов. Программное обеспечение устанавливается на любые устройства, работающие на операционных системах Windows и Android. В скором времени ПО будет доступно и на iOS. Тариф носит название «Безлимитный бесплатный Digital Signage» и является бесплатным в линейке решений для проверки QR-кодов Addreality.

Устройство с установленным ПО Addreality размещается у входа в помещение или в прикассовой зоне. Кроме проверки масок и QR-кодов, пользователям будет доступна функциональность дистанционного управления контентом на экранах, готовые анимированные шаблоны для создания промо-материалов. Отдельно владельцам устройств доступна статистика визитов, обезличенные данные об аудитории и опция монетизации за счет трансляции контента рекламодателей. Таким образом, решение продолжит приносить бизнесу пользу и после снятия ограничительных мер.

«Понимая всю серьезность вводимых эпидемиологических мер, мы решили поддержать малый бизнес и бесплатно предоставить наше ПО. В дальнейшем, когда ограничительные меры ослабнут, устройства на платформе Addreality смогут приносить пользу собственникам, транслировать полезный контент», — сказал генеральный директор и сооснователь компании Addreality Сергей Галеев.

Чтобы решение для считывания QR-кодов было доступно пользователям платформы Addreality и устройств Addreality Box, разработчики провели интеграцию с API приложения «Госуслуги стоп коронавирус».

По словам представителей компании, пользователями решения уже стали представители малого бизнеса Москвы, Перми и Санкт-Петербурга (в торговом доме «Материк» и в бизнес-центре «Атлантик сити»). По задумке, решение должно избавить представителей малого бизнеса от дополнительных расходов на наем сотрудников и покупку оборудования для организации процесса проверки QR-кодов.

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