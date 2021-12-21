Step Logic построил мультимедийный комплекс в межбашенном пространстве «Сбербанк сити»
Step Logic завершил строительство мультимедийного комплекса в межбашенном пространстве делового кластера «Сбербанк сити» на Кутузовском проспекте.
Межбашенное пространство объединяет вход в два офисных корпуса, где в общей сложности работает более 10 тыс. сотрудников. Пространство включает в себя вестибюли, входные группы, лифтовые, лестничные и эскалаторные холлы, зону ресепшн, магазины и кафе, переговорные, ресторан и рекреационную зону. Об этом CNews сообщили представители компании Step Logic.
Для организации персональной и коллективной работы сотрудников и партнеров банка, информирования посетителей о предложениях и услугах, трансляции корпоративного контента и создания акустического комфорта в помещениях все зоны были оборудованы современным комплексом мультимедийных систем.
Светодиодные экраны, интегрированные с единой системой распределения контента банка, являются частью оформления интерьеров и располагаются в местах наибольшей проходимости.
Центральный LED-экран оснащен набором датчиков для управления контентом жестами в нескольких режимах. Датчики реагируют как на нечеткие движения рук, например, при приближении ладони к экрану с изображением потока воды, картинка будет огибать ее, так и точные жесты, необходимые для проведения бизнес-презентаций: нажатие на гиперссылки, просмотр документов, увеличение или уменьшение контента.
Зона перед интерактивным LED-экраном также может использоваться для проведения презентаций с несколькими ведущими. Экран позволяет транслировать информацию от нескольких источников сигнала. Полученный контент размещается в произвольных окнах, объединенных фоновой картинкой. А для равномерного распределения звука пространство оснащено системой звукоусиления.
Для расширенных встреч, видеоконференций и семинаров в межбашенном пространстве оборудован модульный зал на 80 посадочных мест. При необходимости он трансформируется в несколько помещений, которые отделяются друг от друга звуконепроницаемыми перегородками. Каждый из модулей оснащен LED-экраном, в качестве дополнительных средств отображения используются дисплеи на мобильных стойках.
Комплекс мультимедийных систем зала перестраивается в зависимости от сценариев работы. Переключение режимов работы оборудования производится с сенсорной панели управления по заранее созданным шаблонам.
Для трансляции контента в режиме реального времени и телевизионной съемки в зале установлены профессиональные камеры с высоким разрешением, управление которыми осуществляется с операторского пульта.
Помещение оборудовано потолочными микрофонными массивами, поэтому применение персональных микрофонов не требуется.
Зона амфитеатра, предназначенная для проведения неформальных встреч, лекций, выступлений или презентаций, оснащена мобильными видеоэкранами, системой звукоусиления, высококачественными беспроводными микрофонами. В качестве громкоговорителей используются как динамики потолочного монтажа, так и подвесные, так как потолки пространства имеют разную высоту.
Для прямых трансляций или записи мероприятий предусмотрена профессиональная съемочная техника, обеспечена возможность документирования презентаций и ведения потоковой трансляции в реальном времени.
Интеграция мультимедийного комплекса модульного зала и амфитеатра с центральной системой синхронного перевода позволяет проводить мероприятия с привлечением иностранных спикеров и участников.
Благодаря многозонной системе аудиовещания воспроизводить контент, настраивать уровни звука и делать объявления с ресепшн можно как в каждой отдельной зоне, так и одновременно во всех помещениях межбашенного пространства.
Переговорные комнаты рассчитаны на проведение встреч и видеоконференций с численностью участников до 10 человек. Помещения оборудованы системами видеоконференцсвязи с трекинговыми камерами и микрофонами с низкой чувствительностью к помехам от мобильных телефонов, средствами отображения информации, саундбаром, устройствами коммутации.
На столах расположены лючки с наиболее распространенными интерфейсами кабельных подключений для внешних устройств. Наряду с проводным подключением реализована возможность беспроводного соединения и передачи контента на видеопанели.
Управление мультимедийными системами осуществляется с сенсорной панели. С ее помощью можно включить или выключить оборудование, управлять комплексом видеоконференцсвязи, выбрать источники для показа презентаций, контролировать уровни громкости.
Вне переговорных размещены E-Ink экраны, интегрированные с единой системой бронирования. Панель не нуждается в подключении к ЛВС и электропитанию (время работы на заряде составляет до двух лет). Благодаря этому ее можно разместить на любой поверхности, в том числе стекле. При отмене или досрочном завершении встречи датчик присутствия автоматически меняет статус доступности помещения.
О компании Step Logic
Step Logic (step.ru) 29 лет предоставляет на российском рынке услуги сетевой и системной интеграции. Штат - более 600 сотрудников, офисы расположены в Москве, Казани, Ереване и Алма-Ате. В компании свыше 350 инженеров и системных архитекторов, сертифицированных ведущими мировыми производителями: APC by Schneider Electric, Avaya, Check Point, Cisco Systems, Crestron, Dell Technologies, Extron, Fortinet, HPE, Huawei, IBM, Juniper Networks, Lenovo, Microsoft, Polycom, Unify и другие. Спектр решений и услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, построение аудиовизуальных решений, создание систем видеоконференцсвязи и контакт-центров, обеспечение комплексной безопасности, услуги в области обработки и хранения данных, построение сетевой и инженерной инфраструктуры зданий, интернет вещей, а также полный комплекс услуг по технической поддержке, сопровождению и обслуживанию информационных систем, включая консалтинг, аудит и аутсорсинг ИТ.