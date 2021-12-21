«Ростелеком» организовал контакт-центр Единого оператора газификации

«Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил в опытную эксплуатацию контакт-центр Единого оператора газификации — ООО «Газпром газификация» (входит в группу «Газпром межрегионгаз»). Контакт-центр автоматизирует прием и обработку обращений потребителей, а также станет дополнительным источником информации граждан о возможности подключения газа в рамках проекта развития газоснабжения и газификации регионов. Об этом CNewx сообщили представители «Ростелекома».

«Ростелеком» выделил для контакт-центра федеральный номер 8-800-101-00-04, звонки на который бесплатны для пользователей из любого региона страны, а также внедрил голосового помощника. Он позволяет круглосуточно обрабатывать до 500 одновременно входящих обращений, более чем на 65% снижая нагрузку с операторов контакт-центра.

«Современные технологии позволяют решать важные социальные задачи, при этом заказчик получает эффективный и надежный инструмент общения с потребителями, позволяющий снизить нагрузку на операторов, повысить операционные показатели и оперативно получать необходимую статистику для анализа эффективности работы контакт-центра. При этом весь контроль обслуживания происходит автоматически, а значит, исключен человеческий фактор и субъективная оценка операторов», — сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

«Социальный характер догазификации проявляется не только в бесплатном для населения подведении трубы к участку, но и в создании условий для поддержки и взаимодействия с потенциальными абонентами через все возможные каналы. Контакт-центр Единого оператора газификации обеспечит крайне важное консультирование заявителей по вопросам догазификации. В перспективе его функционал планируется расширить», — отметил генеральный директор «Газпром газификация» и группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

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ООО «Газпром газификация» входит в группу «Газпром межрегионгаз». Решение ПАО «Газпром» определено единым техническим заказчиком по реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром» в части проектирования и строительства объектов газификации на территории РФ и связанных с ними объектов газоснабжения. Правительство России утвердило ООО «Газпром газификация» Единым оператором газификации (ЕОГ). По новой модели развития газоснабжения и газификации регионов России ЕОГ строит газопроводы-отводы и газораспределительные станции, межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы и газопроводы «последней мили» до границ земельных участков потребителей. В уже газифицированных населенных пунктах ЕОГ обеспечивает подведение сетевого газа к еще негазифицированным домовладениям.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.