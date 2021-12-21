На российской АЭС внедрен в промышленную эксплуатацию виртуальный тренажер для персонала

Концерн «Росэнергоатом», входящий в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом», внедрил виртуальный (VR) тренажер по эксплуатации и обслуживанию комплектного распределительного устройства КРУ-10кВ для обучения персонала электроцеха на Ленинградской АЭС-2. Об этом CNews сообщили в компании «Крок», которая разработала программно-аппаратный комплекс для «Росэнергоатома».

Цифровое решение позволит сократить время обучения, улучшить качество подготовки и повысить уровень квалификации персонала АЭС, снизить травматизм и вероятность несчастных случаев, а также обеспечить безаварийную работу с энергоблоками и оборудованием.

Разработчиком программно-аппаратного комплекса выступила команда «Крок иммерсивные технологии». Решение реализовано на базе импортозамещенной операционной системы Astra Linux в рамках программы цифровизации атомной отрасли.

«В концерне мы всегда стремимся оптимизировать рабочие процессы с целью улучшения условий труда и обеспечения безопасности персонала. Введение виртуального тренажера по эксплуатации и ремонту КРУ-10кВ на АЭС – задача сама по себе непростая, которую необходимо реализовать в условиях импортозамещения. Сейчас проект внедрен в промышленную эксплуатацию в учебно-тренировочном подразделении ЛАЭС-2. Мы уже получили первые положительные отзывы о работе на VR-тренажере от персонала электроцеха. Это дает нам основания и дальше применять технологию виртуальной реальности в оптимизации рабочих процессов в целом и в обучении в частности», — отметил директор по управлению персоналом и социальной политике «Росэнергоатома» Дмитрий Гастен.

VR-тренажер содержит шесть целевых сценариев, которые позволяют персоналу регулярно отрабатывать практические навыки по эксплуатации и обслуживанию электрооборудования в безопасной виртуальной среде, не подвергая себя опасности.

Тренажер виртуальной реальности представляет собой цифровую реплику двух основных локаций АЭС и более 500 моделей оборудования, инструментов, объектов в помещениях. Сценарии тренажера выстроены в полном соответствии с инструкциями, регламентами, бланками и программами переключений. За счет этого сотрудники при обучении погружаются в полноценную копию рабочего места и отрабатывают все регламентные действия до автоматизма. Это позволяет повысить уровень их осознанности при работе на реальном оборудовании и снизить риски возникновения инцидентов и аварийных ситуаций. Планируется, что в среднем за год на данном тренажере будут проходить обучение до 1 тыс. специалистов.

Результаты обучения и тестирования персонала автоматически формируются в отчет, который получает руководитель, а видеозаписи сессий обучения предназначены для проработки ошибок. Управление тренажёром осуществляется из тренинг-модуля, где инструктор назначает сценарии прохождения тренажера и видит прозрачную статистику по каждому сотруднику.

«Нашей задачей была разработка полноценного обучающего решения для электромонтёров, которое позволило бы отрабатывать практические навыки эксплуатации электрооборудования в безопасной среде в любое время. Технология виртуальной реальности в этом случае помогает решить такую задачу максимально эффективно, как в отношении трудовых и временных затрат, так и по части экономики проекта. Экспертиза «Крок» в области электробезопасности, ОТиПБ, подготовки кадров дала нам возможность реализовать решение, удовлетворяющее функциональным требованиям заказчика. А благодаря высокой квалификации команды в области аналитики и разработки VR-тренажеров для промышленных предприятий мы отработали все технические требования, включая реализацию решения под операционную систему Astra Linux», — сказал директор подразделения «Цифровые решения для промышленности» компании «Крок» Илья Симонов.

«Росэнергоатом» планирует оценить эффективность VR для обучения персонала на опыте ЛАЭС-2 и принять решение о масштабировании технологии и тиражировании ее на другие АЭС.

«Сегодня VR-индустрия развивается быстрыми темпами, и мы рады быть в числе первых промышленных предприятий, кто применил эти технологии у себя. Мы создали не просто «модный» контент виртуальной реальности, а полноценный продукт, который приносит реальную пользу АЭС, – отметил Олег Шальнов, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией «Росэнергоатома». – В наших планах по развитию – развертывание полноценной VR-платформы, которая позволит быстро создавать тренажеры и курсы на основе дивизиональной библиотеки компонентов, проводить обучение удаленно как российских, так и зарубежных специалистов».